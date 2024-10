Rosjanie po raz pierwszy od kilkudziesięciu dni nie zaatakowali Ukrainy dronami Shahed - poinformowały ukraińskie władze wojskowe. Wcześniej do nalotów dochodziło bardzo często, a we wrześniu codziennie. Obecnie nie wiadomo, co sprawiło, że okupant przerwał serię. W mediach przypomina się jednak o niedawnym ataku na magazyn w Rosji, gdzie składowanych miało być setki właśnie tych maszyn.