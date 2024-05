Wskazał również, że zginęła jedna osoba, a sześć zostało rannych. Kilkadziesiąt minut później TASS przekazał, że liczba ofiar wzrosła do trzech . Ponadto rosyjska agencja w depeszy stwierdziła, że to atak Sił Zbrojnych Ukrainy .

Niespokojna noc dla Rosjan. Gubernator apeluje do mieszkańców

Gubernator obwodu biełgorodzkiego Wiaczesław Gładkow zaapelował do mieszkańców, by nie zbliżali się do okien i schronili w pomieszczeniach takich jak łazienka czy spiżarnia, które nie mają okien. Wskazał też, że ludzie powinni udać się do schronień i unikać przebywania na zewnątrz.