W nocy doszło do eksplozji rosyjskiego rurociągu - taką informację przekazał wywiad Ukrainy. Według danych rurociąg służył okupantowi do transportowania paliwa do tankowców w porcie Azow. W czasie eksplozji najpewniej doszło do naruszenia obiektu, bo jak podano załadunek "wstrzymano na czas nieokreślony".