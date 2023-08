Atak na most Krymski. Pilny komunikat MSZ Rosji

Z informacji przekazywanych przez ukraińskie kanały Telegram wynika, że Siły Zbrojne Ukrainy przeprowadziły serię ataków na most Krymski . Na chwilę obecną nie ma informacji dotyczących strat i uszkodzeń.

M. Zacharowa: "Barbarzyńskie działania"

"Zdecydowanie potępiamy te ataki terrorystyczne. Krymski most jest obiektem czysto cywilnej infrastruktury, na który ataki są niedopuszczalne. Od jesieni ubiegłego roku jest obiektem takich ataków. Doprowadziły one również do śmierci ludności cywilnej" - przekonuje rzeczniczka MSZ.