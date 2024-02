Trzy samoloty i co najmniej 10 zabitych żołnierzy - to bilans strat po ataku Ukrainy na wojskowe lotnisko Belbek znajdujące się na okupowanym Krymie. Początkowo strona rosyjska zaprzeczała, by jakikolwiek sprzęt został zniszczony. Podała, że jedynie odłamki pocisku spadły na teren wojskowy. Nie wspominała także o rannych czy zabitych. Dwa dni po ataku zmieniła wersję wydarzeń i przyznała się do strat. Ukraińskie media podają, że wśród ofiar znalazł się dowódca eskadry lotniczej generał Aleksander Tatarenko. Doniesienia te nie zostały oficjalnie potwierdzone zarówno przez Moskwę, jak i Kijów.