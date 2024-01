Siły zbrojne Ukrainy zestrzeliły samolot myśliwsko-bombowy Su-34 - poinformowały we wtorek media z powołaniem na rzecznika sztabu generalnego armii Andrija Kowalowa.

Katastrofa rosyjskiego samolotu Ił-76

W połowie stycznia głównodowodzący armii ukraińskiej generał Wałerij Załużny poinformował, że siły powietrzne Ukrainy zestrzeliły dwa rosyjskie samoloty: A-50, przeznaczony do wykrywania radarowego dalekiego zasięgu oraz latający punkt dowodzenia Ił-22M. A-50 spadł do Morza Azowskiego, a uszkodzony po trafieniu Ił wylądował na lotnisku w rosyjskiej Anapie.

Władze w Kijowie odpowiadają, że Ił-76 to maszyna, którą wykorzystywano do przewożenia broni i żołnierzy. Podkreślają też, że Rosja nie przekazała stronie ukraińskiej listy ofiar, co może podważać wersję o transportowaniu nią jeńców.