"Apokaliptyczny scenariusz dla Rosjan". Ukraiński generał o planach przejęcia Krymu

- Operacje, które są planowane przez długi czas pozwalają stworzyć warunki do ofensywy i do ostatecznego wyzwolenia Krymu - uważa ukraiński generał Mykola Malomuż. Generał jest przekonany, że działania ukraińskiej armii doprowadzą do ucieczki Rosjan i kolaborantów z okupowanego półwyspu. - Scenariusz może być dla nich apokaliptyczny - zapowiada. W ostatnim czasie pojawia się coraz więcej informacji o udanych ukraińskich misjach na Krymie.