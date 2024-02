Andrzej Duda: Słaba Polska to niebezpieczeństwo ataku ze strony Rosji

Zdaniem prezydenta "jeśli Polska będzie słaba to na pewno niebezpieczeństwo potencjalnego ataku będzie rosło" , ale "jeśli polski żołnierz będzie dobrze wyposażony, to nasz kraj będzie bardzo silny". - Wtedy prawdopodobieństwo rosyjskiego ataku na nas spada praktycznie do minimum. Moim zdaniem zostaje wyeliminowane - ocenił.

Donald Trump zakończy wojnę w Ukrainie? Andrzej Duda: On dotrzymuje danego słowa

- Z mojego, osobistego doświadczenia wynika, że to, do czego (Donald Trump - red.) zobowiązywał się wobec mnie, to zostało dotrzymane - odpowiedział Duda. - Od tej strony mogę powiedzieć: "Tak, prezydent Donald Trump dotrzymuje danego słowa". Jeżeli coś mówi, to traktuje to poważnie - dodał.