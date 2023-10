Główne działania wojsk rosyjskich skupione są w pobliżu Doniecka i nie przynoszą oczekiwanych przez Moskwę rezultatów. Równolegle trwa ukraińska kontrofensywa, która także postępuje powoli. Choć zmiany terytorialne nie są duże, wiele wskazuje na to, że Rosja przygotowuje się do wzmożenia ataków lotniczych, testując coraz to nowy sprzęt podczas ostrzałów ukraińskich miast.