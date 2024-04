Prezydent Ukrainy mówił, że z powodzeniem produkują drony w kraju , ale nie mogą one zastąpić systemów obrony powietrznej, systemów rakietowych dalekiego zasięgu czy artylerii.

Ukraina. Drony zadają straty, ale nie pomogą w utrzymaniu rontu

ISW przekazał, że siły ukraińskie "częściowo złagodziły trwające niedobory amunicji artyleryjskiej, wykorzystując drony z widokiem z perspektywy pierwszej osoby (FPV) do odpierania ataków rosyjskiej piechoty i pojazdów opancerzonych". Jednak to systemy artyleryjskie mogą doprowadzić do znacznie potężniejszych uderzeń.