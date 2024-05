Lider Partii Demokratycznej w Izbie Reprezentantów Hakeem Jeffries nie wykluczył, że USA będą musiały wysłać wojska do Ukrainy w przypadku porażki Kijowa.

Ukraina. Hakeem Jeffries o wojnie. "Wojsko USA może być zmuszone walczyć"

- Nie możemy pozwolić Ukrainie upaść, bo jeśli tak się stanie, istnieje duże prawdopodobieństwo, że Ameryka będzie musiała włączyć się w konflikt - nie tylko jeśli chodzi o pieniądze, ale także za pomocą naszych żołnierzy - powiedział Jeffries w wywiadzie dla telewizji CBS. Reklama

Kongresmen mówił, że jego zdaniem Władimir Putin, chce odbudować Związek Radziecki, a robiąc to, zagrozi sojusznikom USA z NATO. Jeffries zwrócił uwagę, że Władimir Putin nie zatrzymał się ani po inwazji na Gruzję, ani po zajęciu Krymu i wywołaniu konfliktu na wschodniej Ukrainie. - Czy wierzymy, że w świetle tego rodzaju stałej agresji, jeśli pozwolimy Władimirowi Putinowi osiągnąć sukces w Ukrainie, on zatrzyma się na Ukrainie? Oczywiście nie - podkreślił lider mniejszości w Izbie Reprezentantów.

Jeffries odniósł się też do przyjęcia w ubiegłym miesiącu ustawy udostępniającej administracji Joe Bidena dodatkowe 61 mld dolarów na pomoc dla Ukrainy. Negocjacje w tej sprawie trwały przez długie miesiące, przez co w pierwszych miesiącach 2024 r. pomoc wojskowa z USA przestała płynąć do Ukrainy, co pogorszyło znacząco sytuację ukraińskiej armii, której zaczęło brakować m.in. amunicji artyleryjskiej i amunicji do zestawów przeciwlotniczych.

USA. Hakeem Jeffries wskazuje na prorosyjską frakcję w Partii Republikańskiej

Polityk Partii Demokratycznej przypomniał przy tym, że w ubiegłym miesiącu o "infiltracji" Partii Republikańskiej przez rosyjską propagandę, mówili politycy tego ugrupowania - przewodniczący komisji spraw zagranicznych w Izbie Reprezentantów, Michael McCaul oraz przewodniczący komisji ds. wywiadu w Izbie, Mike Turner. Reklama

Polityk przekonywał, że w Partii Republikańskiej rośnie w siłę prorosyjska frakcja, której zarzucił opóźnianie zatwierdzenia dodatkowego finansowania potrzeb wojskowych Kijowa. Jego zdaniem frakcja ta nie chce wspierać Ukrainy i nie uważa, że Rosja jest wrogiem Stanów Zjednoczonych.

Według niego na czele tej frakcji stoi członkini Izby Reprezentantów Marjorie Taylor Greene. Zasłynęła m.in. staraniami o odwołanie ze stanowiska spikera Izby Reprezentantów Mike'a Johnsona, za to, że doprowadził on do uchwalenia ustawy udostępniającej administracji środki na pomoc dla Ukrainy.

Jeffries krytykuje politykę "ugłaskania" Rosji i Władimira Putina

Jeffries odniósł się też do tekstu autorstwa senatora Jamesa Davida Vance'a, polityka Partii Republikańskiej z Ohio, w którym przekonywał on, że Ukrainie brakuje sił, by zwyciężyć w wojnie z Rosją i że wsparcie USA tego nie zmieni. Vance zagłosował w Senacie przeciw ustawie ws. pomocy dla Ukrainy (podobnie jak jeszcze 14 innych senatorów Partii Republikańskiej).

Rozmówca CBS News stwierdził, że powstrzymywanie przez ukraińską armię rosyjskiej agresji przez dwa lata było "strategicznym sukcesem". - Dlatego ci, którzy próbują przekonać Amerykanów, że ukraińskie wysiłki były porażką, promują propagandę Władimira Putina, ponieważ fakty wskazują na coś przeciwnego, dlatego tak ważne jest, byśmy dokończyli tę pracę - wskazał. Reklama

