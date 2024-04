Różne rodzaje karabinów i ponad pół miliona sztuk amunicji - to uzbrojenie jakie amerykanie wysłali do Ukrainy. Okazuje się, że bro należała wcześniej do Irańczyków i miała trafić do jemeńskich rebeliantów - Hutich. Została jednak przejęta przez siły USA. "Broń ta pomoże Ukrainie obronić się przed inwazją Rosji" - przekazało Centralne Dowództwo Stanów Zjednoczonych.