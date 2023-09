Amerykanie piszą o Polsce w nowym raporcie. "Nie powiodły się próby Rosji"

Wysiłki Rosji, by pogłębić podziały między Ukrainą i jej partnerami w Europie Środkowej poniosły fiasko - twierdzi amerykański think tank Instytut Studiów nad Wojną. Analitycy przypomnieli słowa prezydenta Andrzeja Dudy, który ocenił, że spór dotyczący eksportu ukraińskiego zboża nie wpłynie na relacje Warszawy i Kijowa. To kolejny dzień z rzędu, gdy Instytut prześwietla stosunki polsko-ukraińskie.