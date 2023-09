Zdaniem rosyjskiego dyplomaty absurdalnym jest twierdzenie, że Rosja zaatakowała Ukrainę. Kuzmin starał się przekonać zebranych, że specjalna operacja wojskowa jest przede wszystkim obroną "narodu Donbasu", który sprzeciwiał się "reżimowi w Kijowie". Ma być to związane z zamiłowaniem ukraińskich polityków do ideologii narodowo-socjalistycznej, co zdecydowanie odrzucają mieszkańcy tego regionu.