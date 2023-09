Polregio, czyli dawne Przewozy Regionalne, to największy kolejowy przewoźnik w Polsce . Obsługuje lokalne trasy, niejednokrotnie mając monopol na obsługę przystanków, zwłaszcza na wsiach i w małych miastach . Większość akcji tego przewoźnika ma rządowa Agencja Rozwoju Przemysłu , pozostałe udziały należą do władz regionalnych .

Strajk w Polregio. Zapowiedziany na pięć dni przed wyborami

Protest ma rozpocząć się 10 października o godz. 0:01 . "Pociągi będące w drodze po godzinie rozpoczęcia strajku zostaną doprowadzone do stacji docelowych" - czytamy w komunikacie ZZMK. Oznacza to, że nocą składy nie staną nagle w polu, ale rano pasażerowie w Olsztynie, Szczecinie i dziesiątkach innych miejscowości mogą niemiło się zdziwić, że pasujący im kurs nie został wykonany.

Jeśli strajku nie uda się powstrzymać, codziennie odwoływane będą dziesiątki połączeń Polregio w Zachodniopomorskiem i Warmińsko-Mazurskiem. Stałoby się to na pięć dni przed wyborami do Sejmu i Senatu. Ucierpieliby pasażerowie dojeżdżający codziennie chociażby do pracy lub szkoły. Sprawa podwyżek albo ich braku nie dotyczy Mazowsza, gdyż tamtejsze władze zlecają obsługę połączeń Kolejom Mazowieckim, a za kursy relacji Warszawa-Łódź odpowiada łódzki marszałek.