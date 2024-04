Linia nr 99 to jeden z najważniejszych turystycznych szlaków dla pociągów w Polsce. Ten fragment "kolejowej zakopianki" rozpoczyna się w Chabówce i prowadzi do stolicy polskich Tatr , a przez ostatnie lata - razem z odcinkami linii nr 97 i 98 - był modernizowany za przeszło 1,4 miliarda złotych .

Mieszkańcy i przyjezdni znosili ciągłe zawieszanie ruchu pociągów do Zakopanego i wznawianie go na wakacje oraz ferie zimowe . Gdy nie jeździły, zastępowały je autobusy , lecz jazda w góry z obligatoryjną przesiadką w Krakowie nie była tak zachęcająca, jak bezpośrednia relacja. Problemy miały skończyć się w grudniu, gdy PKP PLK ogłosiły zakończenie prac.

Pociągi wróciły na stałe do Zakopanego. Nie bez kłopotów

PKP PLK zapewniły wtedy, że wszystkie uszkodzenia zostały zabezpieczone, a wykonawca prędko przystąpi do naprawy. Minął miesiąc i okazało się, iż to niejedyna konieczna interwencja na linii nr 99. W Zakopanem i na odcinku Poronin - Szaflary zdeformowały się tory, a pociągi musiały z tego względu obniżyć prędkość do 40 km/h.