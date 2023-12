Ponad 1000 zł kosztowałby bilet na podróż pociągiem IC "Chopin" z Monachium do Warszawy, gdyby ktoś kupił go w dniu odjazdu. To więcej od samolotów i autobusów łączących oba miasta. Mnie udało się sporo zaoszczędzić, lecz w wagonie PKP zastałem chłód taki, że musiałem podróżować w kurtce. Problem niskiej temperatury początkowo był nie do udźwignięcia dla kolejarzy, lecz w nocy wpadli na prosty pomysł. To nie był jednak jedyny kłopot w trakcie wielogodzinnej jazdy.