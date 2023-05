Tłumy na PKP Warszawa Gdańska. Semeniuk pisze jednak do Trzaskowskiego

Na stołecznym Dworcu Gdańskim dochodzi do niebezpiecznych sytuacji. Pasażerowie tłoczą się i niekiedy mało brakuje, by wpadli pod pociąg. Radna PiS i wiceminister Olga Semeniuk-Patkowska napisała w tej sprawie interpelację do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Chciała wiedzieć, jak Ratusz planuje zwiększyć bezpieczeństwo podróżnych. Za tę stację PKP odpowiada jednak państwo, a nie władze stolicy.

Zdjęcie Z Dworca Gdańskiego codziennie korzystają rzesze pasażerów. Olga Semeniuk-Patkowska obawia się o ich bezpieczeństwo / Dominik Ziolek, Zbyszek Kaczmarek / Reporter