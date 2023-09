Chcemy odwiedzić rodzinę mieszkającą na wsi i szukamy dojazdu transportem publicznym . Wchodzimy na jedną z internetowych wyszukiwarek i wpisujemy nazwę miejscowości. Nie znajduje połączeń? Myślimy, że nic tam nie dojeżdża, a to nieprawda - firma po prostu nie zgłosiła się ze swoim rozkładem jazdy . Do takich sytuacji dochodzi zwłaszcza poza miastami.

Czy autobus w ogóle kursuje? Nie ma GPS, nie ma nadzoru

Dr Michał Beim przekonuje, że lokalizacja każdego wozu umożliwiłaby nadzór nad wywiązywaniem się z rozkładu jazdy . - A to zapobiegłoby pobieraniu środków na niezrealizowane kursy. Namiar GPS mógłby być dostępny w aplikacji, z podglądem w czasie rzeczywistym, gdzie jest nasz autobus. To nie jest rocket science , a brak takiej możliwości ponadto zniechęca pasażerów - mówi.

Jeden autobus nie czeka na drugi. Bo kursy obsługują różne firmy

Nawet jeśli mamy do czynienia z uczciwym przewoźnikiem, jedna firma niekoniecznie patrzy się na drugą, jeśli chodzi o ustalanie godzin odjazdów. To mocno utrudnia przesiadki. - Na kolei rozkład jazdy układa zamawiający usługę, na przykład marszałek województwa zamawia kurs Kolei Wielkopolskich do Rawicza, a jego odpowiednik z Wrocławia - kurs Kolei Dolnośląskich z Rawicza do Wrocławia. Marszałkowie się dogadują i dzięki takim skomunikowaniom pojawiają się klienci - dodaje nasz rozmówca.