Panika w miejskim autobusie. Wyciekł "dziwnie pachnący płyn"

Pasażerów, którzy w poniedziałek rano jechali autobusem PKM Jaworzno linii "A" do Chrzanowa, spotkała niemiła niespodzianka. Najpierw pojazd Solaris Urbino 18 musiał zjechać z planowej trasy, ponieważ na autostradzie A4 doszło do wypadku i wprowadzono objazd. Gdy dojechał do Mysłowic, ze środka autobusu zaczął wyciekać zielony, dziwnie pachnący płyn.