Kontrowersyjną sytuację w PKP Intercity nagłośnił Piotr Rachwalski , były szef Kolei Dolnośląskich, a dziś prezes PKM Świerklaniec. Jak opisał, od 1 stycznia "na czas zimna i mrozów" pracownicy drużyn konduktorskich przewoźnika otrzymują ciepłe posiłki, ale nie wszyscy pracownicy są uprawnieni do ich otrzymania. Sprecyzował, że takie energetyczne wsparcie przysługuje tylko kobietom.

Posiłki dla pracowników PKP Intercity. Są tylko dla kobiet

Rachwalski zastanawia się w internetowym wpisie, ile kosztowały wspomniane badania. "Pewnie nie znów tak wiele taniej, niż by kosztowało podanie tych posiłków dla wszystkich chętnych" - zasugerował. Zwrócił również uwagę, że kobiety, którym przyznano posiłki, mają trudności, by je odgrzać. "Kilka mikrofal w gniazdach to już za dużo dla narodowego operatora międzymiastowego" - skwitował.