Czteroosobowa rodzina jedzie koleją i ma przesiadkę na którejś z większych stacji . W pociągu są toalety , ale zdarza się, że są w złym stanie, czasami brakuje też mydła czy papieru. Zostaje więc WC znajdujące się na stacji, a tam zaskoczenie - trzeba zapłacić . Jeśli opłata byłaby symboliczna, dla sporego grona podróżnych raczej nie byłby to problem. Gorzej, jeśli trafi się na Warszawę Centralną , gdzie jedna osoba za wejście do toalety płaci 4,50 zł .

Toalety na dworcach kosztują. PKP nie zmieniają zdania

PKP S.A. uznała, iż zwłaszcza na największych dworcach w kraju, operatorami WC powinny być firmy zewnętrzne . W przetargach na prowadzenie toalet kolejarze określają m.in. zakres ich utrzymania i maksymalną stawkę za korzystanie. - Ceny usług na poszczególnych dworcach , z uwagi na różnych operatorów, mogą się nieznacznie różnić. Natomiast pozwala to na utrzymanie odpowiedniej, oczekiwanej przez pasażerów jakości - stwierdza rzecznik.

Cena za wejście do WC na warszawskim Dworcu Centralnym. Można płacić kartą

Jak dodaje, obecnie PKP nie mają w planach wprowadzania zmian w systemie zarządzania dworcowymi toaletami . Podkreśla, że takie rozwiązania stosowane są również przez innych zarządców szalet publicznych, chociażby samorządy . Właśnie do nich również należy część dworców i toalety w nich ulokowane. Lokalne władze, jeśli chcą, także mogą wprowadzać opłaty za wejście do WC na stacji .

Masz bilet, więc toaleta na dworcu PKP za darmo? Padła propozycja

Tymczasem warszawski ratusz, który sprawuje pieczę nad 38 stacjami metra, udostępnia znajdujące się tam szalety za darmo. Czynne są codziennie od 6:00 do 22:00 i w każdej jest co najmniej jeden pracownik - także na stacji Centrum, dość blisko Dworca Centralnego. Nieco kuriozalną sytuację mamy natomiast na dworcu PKP Kraków Główny. Tam WC jest płatne, ale z toalet w połączonej ze stacją galerii handlowej można już korzystać za darmo, ewentualnie dobrowolnie wrzucając monetę do skarbonki.