Szybsze, częściej kursujące i bardziej przystępne cenowo - zdaniem Komisji Europejskiej takie powinny być połączenia kolejowe łączące europejskie miasta, dlatego ogłosiła, że wesprze 10 pilotażowych projektów.

Dzięki nim podróżni mają skorzystać z nowych relacji pociągów albo na obsługiwanych już trasach będzie im wygodniej się przemieszczać. Listę wyróżnionych inicjatyw opublikowano ostatniego dnia stycznia.

Znajdziemy na niej trasy przewoźników publicznych, jak i prywatnych. Mamy chociażby plan na pociągi jeżdżące z zachodniej Rumunii do Węgier i Austrii, proponowany przez resort transportu w Budapeszcie, jak i nocne połączenie Paryż - Mediolan - Wenecja, za które odpowiadałaby spółka Midnight Trains.

Wsparcie popłynie m.in. Niemiec i Czech. Pociągów do Polski na liście nie ma

Na mapie opublikowanej przez KE widzimy też miasta w Szwecji, Danii, Belgii, Niemczech, Czechach, Hiszpanii, a nawet metropolie w Norwegii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii, które to na terenie Unii Europejskiej nie leżą. Na schemacie zaznaczono połączenia dzienne (ciemna linia), nocne (linia składająca się z pionowych kresek) oraz możliwe do realizacji (linia wykropkowana).

Nie uwzględniono za to ani jednej lokalizacji w Polsce. Linia z niemieckiego Berlina do czeskiej Pragi biegnie stosunkowo niedaleko naszej granicy, lecz w ani jednym miejscu jej nie przekracza. Co prawda nie jesteśmy jedynym krajem, na którym nie postawiono żadnej kropki, jednak w innych sytuacja kolejowa jest inna niż nad Wisłą.

Przykładowo w państwach bałtyckich rozstaw szyn jest najczęściej szerszy niż nad Wisłą, więc dopóki nie skończy się budowa Rail Baltica to trudno tam planować sprawne połączenia z resztą krajów UE. Jadąc do Wilna pociągiem "Hańcza" z Krakowa musimy przesiadać się na stacji Mockava między składami PKP Intercity oraz Kolei Litewskich.

Komisja Europejska: Mapa jest poglądowa, kolejni uczestnicy mogą być doproszeni

Cytowana w komunikacie KE komisarz ds. transportu Adina Vălean przekonuje, że rośnie popyt na zieloną mobilność, więc rynek kolejowy musi reagować, zwłaszcza w przypadku "długich i transgranicznych podróży". Interia zapytała więc, dlaczego na mapie nie ma ani jednego połączenia z lub do Polski.

- Był to konkurs dla najlepiej ocenionych projektów, bez kopert narodowych. Informacje o tym kto złożył projekt są poufne - do momentu, gdy dany podmiot został laureatem - odpowiada Bartosz Zadura, rzecznik przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w RP.

Jak uściśla, zamieszczona w sieci mapa jest "poglądowa". - W kolejnych etapach połączenia kolejowe mogą być rozszerzane poprzez "dopraszanie" kolejnych uczestników. Ponadto planowane są kolejne konkursy, które zmienią tę mapę - podkreśla Zadura.

Zanim nas "doproszą" sprawdźmy, jakie jeszcze projekty zostały docenione przez KE. W ramach jednej pozycji mamy połączenia Lipsk - Berlin - Kopenhaga - Sztokholm, Hamburg - Göteborg z możliwym wydłużeniem do Oslo, Praga - Berlin - Kopenhaga czy Monachium - Zurych.

Komisja Europejska pomoże kupić nowy tabor i ulepszyć obsługę klienta

Brukselscy urzędnicy przychylnie spojrzeli też na pomysł usprawnienia relacji Monachium - Wiedeń - Budapeszt oraz Amsterdam - Londyn. Na liście są również trasy: Amsterdam - Barcelona, Rzym - Monachium, Mediolan - Monachium z opcją wydłużenia do Berlina, Lizbona - A Coruña / Madryt, a także Barcelona - Montpellier.

Nowe lub ulepszone połączenia muszą ruszyć między grudniem tego roku a 2029 rokiem. W "ulepszaniu" chodzi chociażby o zwiększenie częstotliwości kursowania, lepszą jakość obsługi klienta, niższe ceny biletów czy nowocześniejszy tabor.

Unia Europejska ma najgęstszą sieć kolejowych na świecie. Z należącej do niej Polski pociągiem można bezpośrednio pojechać do Niemiec, Austrii i Czech, a także na Słowację, Węgry, Ukrainę i Litwę.

