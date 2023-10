Polregio to największy pasażerski przewoźnik kolejowy w Polsce . W zeszłym roku na pokłady jego pociągów weszło niemal 90 mln pasażerów . Większość akcji spółki należy do rządowej Agencji Rozwoju Przemysłu , pozostałe udziały posiadają wojewódzkie samorządy , które dofinansowują przewozy.

"Gazeta Polska" w pociągach Polregio? "Nie mamy podpisanej umowy"

Na czele zarządu półpaństwowej firmy stoi Adam Pawlik, były radny PiS z Poznania. Jak poinformowała w czwartek "Gazeta Wyborcza", to on podjął decyzję, by 13 października - w ostatnim dniu kampanii wyborczej - w pociągach Polregio znalazły się egzemplarze konserwatywnej "Gazety Polskiej", wspierającej środowisko partii rządzącej.