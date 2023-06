W ubiegłym tygodniu to Patryk Jaki i jego TikTok z krytyką unijnej polityki migracyjnej zebrał najwięcej wyświetleń użytkowników.

Spośród partii politycznych pierwszym miejscem mogła poszczycić się Konfederacja - na rolce Sławomir Mentzen nie przebierał w słowach i nie szczędził gorzkich komentarzy pod adresem Donalda Tuska i Mateusza Morawieckiego.

Podobnie jak w przypadku ostatnich przeglądów TikToka Interii, tym razem również nie zabrakło debiutów.

Wybory parlamentarne 2023: Agnieszka Dziemianowicz-Bąk i Ryszard Petru na czele TikTok'a

Po wysokim miejscu w ubiegłym tygodniu Agnieszka Dziemianowicz-Bąk nie spoczęła na laurach i tym razem sięgnęła po najwyższe miejsce na podium, zdobywając 655 tys. wyświetleń.

Największą popularnością na politycznym TikToku cieszyła się jej rolka z sobotniej konwencji Lewicy, gdzie posłanka skrytykowała Konfederację.

- Co jakiś czas słyszę, że młodzi mężczyźni chcą głosować na skrajną prawicę i myślę sobie - serio? Panowie, po co wam to? - dopytuje Dziemianowicz-Bąk. Posłanka stwierdziła, że Sławomir Mentzen proponuje wprowadzenie "nierozerwalnych małżeństw".

Przedstawicielka Nowej Lewicy kontynuowała, że jej partia rozumie mężczyzn i ich potrzeby. - My wierzymy w was, dlatego prosimy - nie róbcie głupot. Dajcie sobie spokój z człowiekiem, który najpierw mówi, że zna się na gospodarce, a potem daje się zaorać Ryszardowi Petru - skwitowała.

Kolejne miejsce zajął wspomniany przez Dziemianowicz-Bąk ekonomista Ryszard Petru, który zamieścił na swoim profilu fragmenty z debaty, gdzie "zaorał" Mentzena.

Na początku materiału Petru ocenił, że lider Nowej Nadziei - o ile chce zostać ministrem finansów - będzie musiał po wyborach wejść w koalicję z PiS lub PO. - Niech pan ma świadomość, że te marzenia o ministrze finansów, to jest trochę taka fantasmagoria - kpi były lider Nowoczesnej.

Mentzen zaprzeczał, że zacznie współpracę z którąś z tych partii, na co Petru odpowiedział, że jego postawa nie ma sensu. - Nie ma pan szans jakiejkolwiek ustawy z PiS-em przeprowadzić przez parlament - powiedział ekonomista, na co szef prawicowej partii przystał, ponieważ "nie zamierza robić koalicji z nikim od przyszłej kadencji".

Petru zwrócił się na koniec do swojego konkurenta i stwierdził, że Mentzen przypomina mu Pawła Kukiza. - Boje się i pana przestrzegam, że ostatecznie wyląduje pan jak Kukiz na kolanach Kaczyńskiego - zakończył, co odtworzono 625 tys. razy.

TikTok: Konfederacja i Platforma Obywatelska przodują

Spośród partii politycznych pierwszym miejscem może poszczycić się Konfederacja, która na swoim profilu zamieściła jedyną rolkę, jaka zdobyła milion wyświetleń.

Na nagraniu widzimy Sławomira Mentzena podczas przemówienia na sobotniej konwencji partii. Lider Nowej Nadziei skrytykował PiS i PO, zarzucając obu ugrupowaniom składanie populistycznych obietnic wyborczych. Konfederację uznał z kolei za "poważną partię, która nie zamierza przekupywać ludzi ich własnymi pieniędzmi".

- Z ostatnich badań wynika, że 40 proc. Polaków myśli, że jak inflacja spada, to ceny spadają, (...) a zupełnym przypadkiem 40 proc. Polaków popiera PiS i Lewicę - zakpił i dodał, że "tak kończy się mówienie bzdur przez TVP".

Mentzen stwierdził, że "PiS łupi Polaków", a podatki w Polsce są "wysokie i coraz bardziej skomplikowane", do czego najbardziej przyczyniło się Prawo i Sprawiedliwość. - Trzeba zaproponować zupełnie nowe, proste prawo podatkowe - skwitował Sławomir Mentzen.

Znacznie mniej, bo 86,8 tys. wyświetleń zdobyła rolka Platformy Obywatelskiej, na której poproszono kilka osób, aby jednym słowem opisali Donalda Tuska.

Na krótkim nagraniu wśród wymienionych pojęć wskazano na "przyszłość", "wolność", "swoboda", "w porządku", "mega fajny gość", "wiarygodny", "solidny", "uczciwy", a także "dobry przywódca".

Polscy politycy na TikTok'u - podsumowanie trzech miesięcy

Jak zwykle pod koniec miesiąca czas na podsumowanie dotychczasowych zmagań polityków i partii na TikTok'u podczas trwającej prekampanii wyborczej.

Po 15 zestawieniach w rankingach Interii najczęściej pojawiał się Sławomir Mentzen (11 występów z własnego konta) oraz Donald Tusk (analogicznie - 7 występów). Trzy razy pojawiali się z kolei Wanda Nowicka z Nowej Lewicy, Janusz Korwin-Mikke z Konfederacji oraz Michał Kołodziejczak z AgroUnii.

Biorąc pod uwagę kwalifikację miejsc, na szczycie również stoi lider Nowej Nadziei, który pięć razy był pierwszy i sześć razy drugi. Tuż za nim plasuje się przewodniczący PO z czterema "złotymi medalami", dwoma "srebrnymi" i jednym "brązowym".

Na przedzie rankingów pojawiali się również: dwa razy Wanda Nowicka; i po jednym razie: Artur Dziambor, Janusz Korwin-Mikke, Patryk Jaki oraz Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Partie polityczne na TikTok'u - podsumowanie trzech miesięcy

W ujęciu partii politycznych najczęściej w zestawieniach Interii pojawiała się Konfederacja (12 razy) - należy natomiast zwrócić uwagę, że to jedyne ugrupowanie, które prowadzi dwa oficjalne konta na TikTok'u, dzięki czemu zwiększają swoją szansę na znalezieniu się w cotygodniowym rankingu.

Niewiele rzadziej, bo dziewięć razy, w przeglądzie pojawiało się Prawo i Sprawiedliwość - ostatnio jednak partia rządząca notuje mniejszą liczbę wyświetleń pod pojedynczymi rolkami. Inne formacje pojawiały się znacznie rzadziej - trzecia PO zaliczyła cztery występy, a dalej po trzy Nowa Lewica i PSL.

Niekwestionowanym liderem partyjnych zestawień pod względem zdobytych miejsc jest Konfederacja, która osiem razy była pierwsza, trzy razy druga i raz trzecia. Dwoma zwycięstwami pochwalić może się Platforma Obywatelska i Lewica - ponadto PO była dwa razy druga, a Lewica raz trzecia.

Pojedynczo liderami poszczególnych rankingów były: AgroUnia, Suwerenna Polska i Razem.

Kampania wyborcza 2023 i TikTok. Jakie tematy dominują na rolkach?

Warto również spojrzeć na tematy, który były poruszane przez polityków i partie na najchętniej oglądanych rolkach na TikTok'u.

Najczęściej powtarzającym się motywem była krytyka Prawo i Sprawiedliwości za formę rządów, niewłaściwą politykę gospodarczą, osłabiane polski na arenie międzynarodowej czy łamanie prawa.

Równie wysoko uplasował się temat krytyka Konfederacji, w tym głoszone przez nią hasła i trywializowanie polityki. Pojawiała się również krytyka pod adresem PO, którą niejednokrotnie w przekazie Konfederacji porównywano do PiS, a w przekazie partii rządzącej przypominano okres rządów PO-PSL.

Nie zabrakło też wielu odniesień do krytyki UE za politykę środowiskową i migracyjną, do wysokiej inflacji, niskich pensji, a przy okazji świąt, matur czy Marszu 4 czerwca pojawiały się rolki tematyczne.

Warto podkreślić, że materiały zamieszczane na TikTok'u powielane są w innych mediach społecznościowych, w tym zwłaszcza na Instagramie, Facebooku, a także na Twitterze. TikTok to jedynie źródło tych nagrań, które szybko rozpowszechniają się w internecie i dochodzą praktycznie do każdego z nas.