Japonia. Starzejące się społeczeństwo i problemy z demencją

To jeden z kluczy do spowolnienia demencji - choroby neurodegeneracyjnej, na którą nie ma lekarstwa. - Czuję się, jakbym odmłodniał dzięki przebywaniu tutaj - mówi Tosiho Morita , jeden z kelnerów, który zaczął wykazywać objawy demencji dwa lata temu.

Szacuje się, że około 30 proc. populacji kraju liczącego około 125,7 mln osób ma ponad 65 lat, a według Ministerstwa Zdrowia około 6 mln ma cierpieć na demencję. Do 2025 r. liczba ta może wzrosnąć do 7,3 mln.

Największe wyzwanie dla służby zdrowia

To istotne, ponieważ wiele z nich cierpi na problemy z zapamiętywaniem, myśleniem czy podejmowaniem decyzji. Z tego powodu izolują się w domach lub trafiają do szpitali.

Wejście do kawiarni Pomylone Zamówienia. Tutaj osoby z demencją mogą czuć się bezpiecznie / The Washington Post/Irwin Wong / materiał zewnętrzny

Ciastko za jeden uśmiech

Pewnego dnia Kazuhiko zmierzał do stolika z zamówieniem, ale nagły hałas na zewnątrz rozproszył go. Mężczyzna wyszedł z kawiarni, by sprawdzić, co się stało. Z pomocą natychmiast ruszył personel kawiarni.