Dlaczego to robi?

Najkrócej mówiąc: z powodu miłości do drzew. Ale to tylko część wyjaśnienia. TJ Watt chce dzięki swojej pracy zwrócić uwagę, jak ważne jest ratowanie leśnych cudów natury przed wycinką.

Kanada. Odnaleziono gigantyczny cedr kanadyjski

Mężczyzna pamięta doskonale uczucie, które mu towarzyszyło, gdy zbliżał się do gigantycznego cedru kanadyjskiego (czasem zwanego zachodnim cedrem czerwonym - red.). Tego dnia wędrował przez wiele godzin z przyjacielem w odległym obszarze na wyspie Flores u zachodniego wybrzeża wyspy Vancouver.

Gdy TJ Watt zbliżył się do drzewa, miało ogarnąć go uczucie niedowierzania. Był niczym liliput u stóp olbrzyma o wysokości 46 metrów i średnicy około 5,3 metra.

Wiek drzewa szacuje się na około tysiąc lat. To zdecydowanie najwspanialsze znalezisko w życiu mężczyzny. TJ Watt zaznacza, że drzewo jest jednym z największych cedrów starodrzewu, jakie kiedykolwiek udokumentowano w Kolumbii Brytyjskiej.

Tak ogromny okaz trafił się mężczyźnie pierwszy raz, odkąd 20 lat temu zaczął wędrować po lasach w poszukiwaniu gigantycznych drzew. - Znalazłem tysiące drzew i zrobiłem setki tysięcy zdjęć w lasach. Ale nigdy nie widziałem tak imponującego drzewa jak to - dodaje.

Kanada. Cheewhat Giant, czyli największe drzewo z Kolumbii Brytyjskiej

- To było niesamowite stanąć przed nim - przyznaje TJ. - Opisałbym gigantyczny cedr jako wybryk natury , ponieważ w rzeczywistości im jest wyższy, tym szerszy się staje. Kiedy spojrzałem na niego, odczułem podziw i zdumienie - dodaje.

TJ Watt wpadł na drzewo w czerwcu 2022 r., ale o jego istnieniu nie informował opinii publicznej aż do końca lipca br. Chciał się upewnić, że drzewo zostało dokładnie udokumentowane. Zależało mu także na uzyskaniu zgody od członków Pierwszego Narodu Ahousaht (First Nations - red.), tubylczego ludu, którego członkowie żyli na tym terytorium od tysięcy lat.

- Zdecydowano, że powinniśmy zachować lokalizację drzewa w tajemnicy , ponieważ są to wrażliwe obszary i wszystko mogłoby zostać zniszczone, gdyby dowiedziano się o dokładnej lokalizacji - opowiada 39-latek.

Lud Ahousaht liczy około 2,4 tys. członków, z czego 1,1 tys. mieszka na wyspie Flores - opowiada Tyson Atleo , dziedziczny wódz Pierwszego Narodu Ahousaht, działacz społeczny i opiekun tradycji. Atleo dodaje, że nie miał pojęcia o istnieniu gigantycznego cedru, dopóki Watt nie zaprowadził go na miejsce .

Zagrożone lasy w Kanadzie

Z danych Ancient Forest Alliance, oddolnej organizacji ekologicznej z Kolumbii Brytyjskiej, która od 2010 r. zajmuje się ochroną przyrody, około 80 proc. lasów pierwotnych na wyspie Vancouver zostało wyciętych . Wskazują na to zdjęcia satelitarne.

Starodrzew jest zwykle opisywany jako las, który osiągnął naturalny kres życia. Mieści więc drzewa, które rozwijały się przez setki lat i mają unikalne cechy, niespotykane w młodszych lasach. Kolumbia Brytyjska ma plan ochrony starych lasów, ale obrońcy przyrody uważają, że jego realizacja przez rząd jest zbyt powolna - Jest jeszcze wiele do zrobienia - podkreśla TJ Watt.

- Praca TJ Watta pomaga podnieść świadomość społeczną i inspiruje ludzi do poczucia więzi z lasami - dodaje Tyson Atleo.

Praca w służbie dzikiej przyrody

Watt mieszka w stolicy Kolumbii Brytyjskiej - Victorii . Dorastał w małym miasteczku Metchosin , wspinając się na drzewa i bawiąc się w lesie. - To było miejsce zarośnięte bujną roślinnością z zalesionymi wzgórzami - mgła przetaczała się przez las, intensywnie świeciło słońce, mech był wszechobecny - wspomina.

W kolejnych latach 39-latek doskonalił umiejętności fotograficzne, a w 2010 r. należał do współzałożycieli Ancient Forest Alliance. Chciał prowadzić dokumentację fotograficzną drzew, wycinek oraz działać na rzecz ochrony przyrody.

Jak mówi, spędza w lesie każdą wolną chwilę, by odkrywać i fotografować przepiękne krajobrazy w Kolumbii Brytyjskiej.

Wycieczki często trwają wiele dni. Zazwyczaj ktoś mu w nich towarzyszy. - Poruszamy się bocznymi drogami. Gdy wysiadamy, od razu idziemy do lasu, by poczuć magię każdego miejsca - wskazuje.

TJ Watt podkreśla, że choć wiele razy odwiedził już wyspę Flores, to nie może się doczekać, by odkryć więcej z jej skarbów. 39-latek nadal jest oszołomiony tym, co tam znalazł.