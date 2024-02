Interia współpracuje z czołowymi redakcjami na świecie. W każdy piątek w ramach cyklu "Interia Bliżej Świata" publikujemy najciekawsze teksty opiniotwórczych zagranicznych gazet. Założony w 1877 r. dziennik "The Washington Post", z którego pochodzi poniższy artykuł, to najstarsza gazeta w USA. Jej dziennikarze 73-krotnie zdobywali nagrodę Pulitzera.

Indonezja wycina dziesiątki tysięcy akrów gęsto porośniętych roślinnością torfowisk na potrzeby rolnictwa, uwalniając ogromne ilości węgla, gromadzonego w naturze przez wieki i niszcząc jeden z najskuteczniejszych sposobów magazynowania gazów cieplarnianych na Ziemi. Indonezja jest domem dla około połowy tropikalnych torfowisk na naszej planecie . To unikalny ekosystem, który według naukowców ma kluczowe znaczenie dla uniknięcia najgorszych skutków zmian klimatycznych.

Indonezja. Cenne torfowiska zmieniane na pola uprawne

Rząd dzięki temu przewiduje osiągnąć samowystarczalność żywnościową poprzez przekształcenie tysięcy kilometrów kwadratowych unikalnych torfowisk w pola ryżu, kukurydzy i manioku. W tym celu zmieniono przepisy chroniące lasy, by umożliwić realizację trwającego projektu.

Na konferencji ONZ w sprawie zmiany klimatu (COP 28) w Dubaju prezydent Indonezji Joko Widodo powiedział, że jego kraj chce być globalnym dostawcą produktów rolnych, dostarczając je także do innych państw. Jednak niszczenie torfowisk wiąże się prawdopodobnie z nieodwracalnymi kosztami dla klimatu, jak podkreślają eksperci ds. środowiska oraz aktywiści.

- Przywrócenie tych ogromnych niszczonych obszarów lasów torfowych zajmie lata i pochłonie ogromne koszty - wskazuje prof. David Taylor , specjalista w zakresie tropikalnych zmian środowiskowych na Narodowym Uniwersytecie Singapuru , który badał torfowiska w Azji i Afryce. Czy uda się to zrobić w terminie, który światowi przywódcy wyznaczyli na osiągnięcie zerowej emisji netto gazów cieplarnianych?

- To prawie niemożliwe - podkreśla Taylor. Torfowiska najczęściej wykształcają się w miejscach o stałym przepływie wody bogatej w substancje pokarmowe - w dolinach rzek i na obrzeżach jezior. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych stanowią one zaledwie 3 proc. powierzchni Ziemi, ale magazynują dwa razy więcej węgla niż wszystkie lasy na świecie razem wzięte.

Rząd prezydenta Joko Widodo nie widzi problemu

W ubiegłym roku, według danych Global Forest Watch, liczba alarmów pożarowych w prowincji Środkowy Kalimantan przekroczyła liczbę alarmów z trzech poprzednich lat łącznie. Tymczasem niejasne pozostaje, czy rządowy projekt zwiększenia areału upraw ma szansę na odniesienie sukcesu. Badania ekspertów pokazują, że tropikalne torfowiska są zbyt kwaśne, by można było na nich uprawiać rośliny.

Muhammad Fadli / The Washington Post / materiał zewnętrzny

Rzeka Kahayan w Indonezji na wyspie Borneo w okolicy miejscowości Pilang / Muhammad Fadli / The Washington Post / materiał zewnętrzny

Indonezja: Długotrwałe pożary lasów

Chociaż torfowiska występują również w strefach umiarkowanych, w tym w Stanach Zjednoczonych , Rosji i na Wyspach Brytyjskich , to właśnie te w tropikach budzą największe obawy, ponieważ są one zwykle bardziej zalesione, pochłaniają więcej węgla i są degradowane w szybszym tempie.

Tereny podmokłe w afrykańskim dorzeczu Konga , do niedawna stosunkowo nienaruszone, są obecnie przekształcane w koncesje na wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego. Podobnie jest w amazońskiej dżungli. Działania człowieka, budowa nowych dróg oraz całej niezbędnej infrastruktury zakłócają system rzeczny, który zalewa amazońskie niziny Peru.

Aktywiści traktują sytuację w Indonezji jako przestrogę. W 2015 r. ogromne pożary na zdegradowanych torfowiskach wyemitowały więcej gazów cieplarnianych niż cała Unia Europejska w ciągu kilku miesięcy. Organizacja Narodów Zjednoczonych określiła to "jedną z najgorszych katastrof ekologicznych naszego stulecia". Pożary spowiły Azję Południowo-Wschodnią gęstą mgłą, powodując przedwczesną śmierć ponad 100 tys. osób, jak szacują naukowcy z Uniwersytetu Harvarda.

Pozostawione w stanie nienaruszonym torfowiska są naturalnie chronione przed ogniem. Jednak po ich degradacji powstają pożary, które są niezwykle trudne do ugaszenia, z powodu możliwości przemieszczania się pod ziemią. Dzieje się tak w wyniku wysuszenia biomasy znajdującej się kilka metrów pod powierzchnią.

W ubiegłym roku, gdy zjawisko pogodowe o nazwie El Niño przyczyniło się do rekordowo wysokich temperatur, w całej Indonezji ponownie wybuchły pożary. Najbardziej dotknięte obszary obejmowały wiele wiosek, gdzie rząd realizował program przekształcania torfowisk w pola uprawne.

W Bentuk Jaya, maleńkiej wiosce liczącej około 1,5 tys. mieszkańców w środkowym Kalimantanie, położonej prawie w całości na torfowiskach, pożary trwały od lipca do października, rozprzestrzeniając się na ziemi, która została zmeliorowana i uprawiana przez rząd w ostatnich latach, mówi lider wioski, 35-letni Muhammad Ibrahim .

- W nocy gasiliśmy pożar, ale następnego ranka płonęło to samo miejsce - podkreśla Ibrahim. W Pilang, kolejnej wiosce na bogatej w torf ziemi, udało się uniknąć pożarów aż do połowy listopada, kiedy to zapaliła się ziemia, która została poddana oczyszczeniu pod uprawy.