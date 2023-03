Paradoksalnie problemy gospodarcze w kraju mogą skłonić wielu wyborców do wybrania polityki kontynuacji, tego co już znają, zamiast powrotu do ery niestabilnych rządów koalicyjnych sprzed ery Erdogana.

Prezydent cieszy się lojalnością milionów zwolenników AKP, których "wychował" i pozwolił na objęcie wielu ważnych funkcji na każdym ze szczebli w aparacie państwa: edukacji, policji, sądownictwie.

Jednocześnie należy pamiętać, że wiele lat korupcji oraz konfiskaty przez państwo przedsiębiorstw należących do przeciwników politycznych oznaczają, że wzbogaceni przy tym biznesmeni zrobią wszystko, by nie utracić nabytych przywilejów.

Zdjęcie Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan / Bloomberg/Contributor / Getty Images

Władze w Stambule krytykują Zachód

Edrogan jest także mistrzem w zarządzaniu społecznymi emocjami. Przez lata karmił wyborców informacjami o zagrożeniach płynących z zagranicy, w tym m.in. rzekomych spiskach żydowskich bankierów, chcących podkopać gospodarczą pozycję Turcji.

Minister spraw wewnętrznych Suleyman Soylu - czołowy antyamerykański głos w AKP - odmówił przyjęcia kondolencji USA po listopadowym ataku terrorystycznym w Stambule.

Tłumaczył przy tym, że "USA to państwo, które wysyła pieniądze z własnego Senatu, by zasilać terrorystów w Kobani". Ankara obwinia o atak Partię Pracujących Kurdystanu oraz syryjską kurdyjską milicję YPG.

Soylu koordynował rozdzielaniem pomocy humanitarnej, która płynęła od krytykowanych przez Turcję państw Zachodu, m.in. za wspieranie "kurdyjskiego terroryzmu". Jednocześnie przyjaciel Erdogana, Władimir Putin, miał niewiele do zaoferowania w kwestii pomocy dla poszkodowanych w trzęsieniu ziemi.

Problem mniejszości kurdyjskiej

I to stosunki tureckiego państwa z 15-milionową kurdyjską mniejszością - stanowi 18 proc. społeczeństwa - mogą być problematyczną kwestią w nadchodzących wyborach.

Po raz kolejny to na piłkarskim stadionie można było odczuć wzrost napięcia w tej sprawie. W trakcie meczu z 5 marca Bursasporu, drużyny z północy kraju, zawodnicy i kibice Amedspor z głównie kurdyjskiego Diyarbakir zostali wygwizdani i obrzuceni różnymi przedmiotami z trybun. Po powrocie do domu wielotysięczny tłum powitał piłkarzy jak bohaterów. Fani skandowali m.in., że "Kurdystan będzie cmentarzyskiem faszyzmu".

Festiwal nienawiści w Bursaspor był postrzegany przez wielu jako ostrzeżenie przed możliwymi konfliktami etnicznymi. W trzymilionowej Bursie, zamieszkiwanej przez 200 tys. osób pochodzenia kurdyjskiego, pojawiły się napisy na szkołach: "Albo mów po turecku, albo wynoś się".

Ale głos Kurdów będzie miał decydujące znaczenie w najbliższych wyborach prezydenckich. A języczkiem u wagi może okazać się broniąca praw mniejszości kurdyjskiej Ludowa Partia Demokratyczna (HDP). To trzecia co do wielkości siła polityczna w Turcji, a jej znaczenie zwiększa brak przynależności do opozycji oraz do obozu władzy.

Turecki Gandhi

Kemal Kilicdaroglu sam nie jest Kurdem, ale podobnie jak większość z nich przynależy do społeczności alewitow (zaliczanych niekiedy jako odłam szyitów), podczas gdy większość muzułmanów w Turcji jest sunnitami. I w przeciwieństwie do Erdogana kandydat opozycji nigdy nie wznosił antykurdyjskiej haseł.

Delikatny i uprzejmy styl Kilicdaroglu sprawił, że zyskał przydomek "Gandhi Kemal" - co stanowi nawiązanie do Mahatmy Gandhiego, ojca Indii i symbolu pokojowego oporu. Kontrastuje to z aroganckim wizerunkiem Erdogana.

Prezydent Turcji kpi ze swojego przeciwnika, ale Kilicdaroglu jest w rzeczywistości takim samym "zwykłym człowiekiem" z klasy robotniczej jak Erdogan. Był jednym z siedmiorga dzieci w rodzinie lokalnego poborcy podatkowego w Tunceli we wschodniej Turcji.

O skromności Kilicdaroglu świadczy jego dom, któremu przydałby się remont. Kontrastuje to z liczącym ponad tysiąc pokoi pałacem prezydenckim Ak Saraj, który Erdogan wybudował w Ankarze, lekceważąc przy tym kilka sądowych nakazów wstrzymania inwestycji.

Zdjęcie Wizyta prezydenta Finlandii Sauli Niinisto w Turcji. W tle pałac prezydencki w Ankarze / Turkish Presidency /Murat Cetinmuhurdar/Handout/Anadolu Agency / AFP

Obaj rywale nie mogą się bardziej różnić, zarówno osobistym stylem, jak i sposobem uprawiania polityki. Pytanie brzmi, czy mający profil łagodnego biurokraty Kilicdaroglu może pokonać bezwzględnego i pozbawionego skrupułów populistę Erdogana?

Odpowiedź zależy częściowo od tego, jak głębokie jest rozczarowanie Turków populistycznym sułtanem po ostatnich dwóch dekadach.

Tekst przetłumaczony z "The Spectator". Autor: Owen Matthews

Tłumaczenie: Mateusz Kucharczyk

Tytuł i śródtytuły oraz skróty pochodzą od redakcji