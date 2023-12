Interia współpracuje z czołowymi redakcjami na świecie. Dziś publikujemy wyjątkowy cykl amerykańskiego dziennika "The New York Times" - Przełomy 2024. Uznani autorzy, wybitni eksperci w swoich dziedzinach na koniec roku opisują zmieniający się świat i przewidują, co nas czeka w kolejnych 12 miesiącach.

Pokaz mody trwał w najlepsze: piękne młode kobiety spacerowały po wybiegu w błyszczących sukienkach, gdy słońce zachodziło za murami zamku Szpilberg w regionie Moraw w Czechach.

Był to jeden z ostatnich letnich wieczorów, ciepły w ten szczególny sposób, jak noce nastające po upalnym dniu. Siedziałam, popijając szampana. Nie odczuwałam bólu z powodu bycia widzem zamiast aktywną uczestniczką. Nie byłam tam w roli modelki. Nie musiałam wyglądać idealnie.

Monotonność instagramowego piękna

W trakcie pokazu zwróciłam uwagę na niewygodne buty na wysokim obcasie, charakterystyczny chód i kołysanie bioder wśród modelek oraz precyzyjnie stawianie stóp, które zawsze przypominało mi ruchy wykonywane w jeździectwie. Na nieskazitelnych twarzach modelek widać było lekki połysk potu.

Któż chciałby opublikować zdjęcie, na którym wygląda inaczej niż idealnie? Cóż... ja ~ Paulina Porizkova

Kobiety na wybiegu osiągnęły stopień perfekcji rzadko spotykany w naturze. Pokaz wyglądał niczym stworzony dzięki filtrom z Instagrama, które bez problemu potrafią wyczarować idealną urodę dla każdego. Na scenie kroczyło 20 zjawiskowych kopii.

Miałam do czynienia z monotonnością piękna, a moje oczy szybko sunęły po kolejnych modelkach. Wiem, że już ich nie przypominam. W wieku 58 lat, za każdym razem, gdy biorę do ręki smartfon lub iPada, najpierw konfrontuję się z własną twarzą w odbiciu, widzianą od dołu. To najbardziej nieatrakcyjny kąt dla starzejącej się kobiety, ponieważ moja skóra bezradnie ciąży w kierunku stóp.

A potem, cóż za okrutność, przewijam media społecznościowe, gdzie jestem bombardowana obrazami idealnych kobiet: gładka skóra, wysokie kości policzkowe, małe nosy i duże oczy. Od czasu do czasu dla zachowania pozorów pojawia się jakaś starsza kobieta.

W tym wszystkim nie widać żadnego starzenia się. To tak, jakby przeszło się przez życie, będąc młodym, potem nagle zniknęło się na jakiś czas, by powrócić już jako starsza osoba.

Internetowe filtry mogą nas tanio i natychmiastowo odmłodzić. W prawdziwym życiu nie jest tak łatwo. Można tego dokonać dzięki medycynie estetycznej, ale potrzeba sporo pieniędzy i czasu. W świecie online tak naprawdę nie istnieje proces starzenia się. Podobnie jak brak atrakcyjności. Któż chciałby opublikować zdjęcie, na którym wygląda inaczej niż idealnie?

Cóż, właściwie to ja.

To nie kwestia nadmiaru pewności siebie. Jest wręcz przeciwnie. Codziennie walczę ze swoim odbiciem - w lustrze, na iPadzie, gdziekolwiek. Widzę zmarszczki, podkrążone oczy, rosnący podbródek i myślę: "Kim jest ta kobieta?". Mam przecież środki i czas, by poprawić te rzeczy w gabinecie lekarskim. Dlaczego więc tego nie robię?



Pokaz mody w ramach Milan Fashion Week / Pietro D'Aprano / Contributor / Getty Images

Paulina Porizkova: Kobiety zachęcano, by mnie naśladować

Zaczęłam pracę w modelingu w wieku 15 lat. Miałam być tą, którą chciano naśladować, upodobnić się. I mimo że wówczas wciąż byłam dziewczyną, a nie kobietą, z cechami, które trudno uznać za wielkie osiągnięcie, a do tego bardzo niepewną siebie, zarobiłam mnóstwo pieniędzy i przez wiele lat pracowałam w branży.

Kobiety były wręcz zachęcane do porównywania się ze mną, a następnie kupowania produktów, które sprzedawałam, by wyglądać podobnie jak ja. Ale podczas gdy one były zajęte porównywaniem się do mnie, ja byłam zestawiana z innymi modelkami, innymi wzorami kobiecości.

Bycie szczegółowo informowaną o moich wadach wiązało się z codzienną pracą. Dowiedziałem się, że mam pulchne kolana, zbyt szczupłe biodra, nos przechylony za bardzo w prawo, gdy patrzy się na niego z góry, a lewe oko bardziej zakryte niż prawe. A to tylko na początek.

Z mojego doświadczenia wynika, że w rywalizacji z ideałem każdy z nas niechybnie poniesie porażkę. Ale jednocześnie okazuje się, że perfekcja jest zwyczajnie nudna.

Supermodelka Paulina Porizkova bez skrępowania mówi o starzeniu się / Franziska Krug / Contributor / Getty Images

Media społecznościowe i szukanie niedoskonałości ciała

Gdy przeglądam media społecznościowe, przyciągają mnie wszelkie niedoskonałości: ciekawe nosy, soczyste brzuchy i uda oraz, niestety, zmarszczki, tak jakby były one raczej stanem skóry niż mapą życia.

Korzystam z mediów społecznościowych, by łączyć się z innymi. Czyż nie wszyscy tak robią? Szukamy odbicia samych siebie, by móc się porównywać i znaleźć swoje miejsce w społeczeństwie. Nieuchronnie wywołuje to w nas podziw lub zazdrość, a to uczucia, które przyczyniają się do powstawania coraz większego dystansu.

Kiedy uważano mnie za idealną, zazdroszczono mi, podziwiano mnie, ale i postrzegano jako kogoś, z kim nie można się utożsamić. Byłam na szczycie, gdzie wszyscy chcieli być, wierząc, że widok jest nagrodą za trudną wspinaczkę. I oczywiście, widok był wspaniały. Ale przede wszystkim było tam bardzo samotnie i dość wietrznie. Mogłabym pomachać do kogokolwiek, a ktokolwiek mógłby pokazać mi środkowy palec. Z tej odległości i tak ledwo mogłabym to dostrzec.

Może dlatego nie chcę już być postrzegana jako doskonała. Perfekcja izoluje. To, co łączy mnie z innymi, to słabości. Odkryłam, że porażki zbliżają nas znacznie bardziej niż osiągnięcia. Dlatego piszę o moich własnych.

Paulina Porizkova największe sukcesy w świecie mody odnosiła w latach 80. / Ron Galella / Contributor / Getty Images

To nie filtry w mediach społecznościowych czynią człowieka pięknym

Tego dnia, na zamku Szpilberg, młode kobiety idące po wybiegu były piękne. Ale żadna z nich nie miała cech wyróżniających ani wad. Nie mogłam odróżnić jednej od drugiej. Były niczym błyskotki wyprodukowane w fabryce.



Przypomniałam sobie idealny wizerunek, wykonany z połączenia wielu pięknych kobiet. Ta fikcyjna, pozornie idealna twarz, na długo zapadła mi w pamięci.

Ale nie po to zaproszono mnie do zamku na Morawach, bym była częścią widowiska w wykonaniu cudownie idealnych modelek. Zaproszono mnie, ponieważ napisałam książkę z bardzo osobistymi esejami. Poproszono mnie o to, gdyż odważyłam się zrobić coś nie do pomyślenia: zaprezentować się w mediach społecznościowych jako mało idealna osoba.

Wtedy na zamku uśmiechnęłam się, świadoma niedoskonałości mojego ciała, tych wszystkich zmarszczek. Towarzyszyła mi świadomość bycia starszą kobietą wyglądającą na swój wiek wśród tłumu doskonałości.

Być może nie byłam już błyszczącym obiektem w centrum uwagi na wybiegu. Zmierzałam zupełnie inną ścieżką, oświetloną doświadczeniami i prawdami, które zdobyłam dopiero po tym, gdy przyblakło światło scenicznych reflektorów.



Być może nie reprezentuję już ideału wzorca młodej kobiety, ale też nie aspiruję do tego. W końcu wyglądam jak osoba, którą byłam w środku przez cały czas, z wadami i z całą złożonością. Mój wiek uczynił mnie niedoskonałą, a przez to wiarygodną i prawdziwą. Dlaczego miałabym kiedykolwiek chcieć to zmienić poprzez jakiekolwiek filtry w mediach społecznościowych?

Paulina Porizkova

Paulina Porizkova urodziła się w 1965 r. w Projściejowie w ówczesnej Czechosłowacji. Została modelką w wieku 15 lat. Wkrótce została jedną z największych gwiazd wybiegów lat 80. 58-latka w ostatnich latach robi furorę na Instagramie. Obserwuje ją ponad 1,1 mln internautów. Paulina Porizkova nie boi się publikować zdjęć bez filtrów. Otwarcie mówi o przemijającym czasie.

Autor: Paulina Porizkova / © 2023 The New York Times Company and Paulina Porizkova

Artykuł pt. "Perfection Is a Dream. Real Beauty Has Flaws" w oryginale można przeczytaj tutaj.

Tłumaczenie Mateusz Kucharczyk

Tytuł i śródtytuły oraz skróty pochodzą od redakcji

