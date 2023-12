Nadchodzi rewolucja. Sztuczna inteligencja i mRNA zapoczątkują nową erę

Interia współpracuje z czołowymi redakcjami na świecie. Dziś publikujemy wyjątkowy cykl amerykańskiego dziennika "The New York Times" - Przełomy 2024. Uznani autorzy, wybitni eksperci w swoich dziedzinach na koniec roku opisują zmieniający się świat i przewidują, co nas czeka w kolejnych 12 miesiącach.

Kilkadziesiąt lat temu, jako początkujący lekarze na oddziale onkologicznym jednego z niemieckich szpitali uniwersyteckich, często musieliśmy przekazywać naszym pacjentom przygnębiającą wiadomość: "Nie ma już żadnych możliwości leczenia".

W tamtych czasach podstawową bronią przeciwko zaawansowanemu rakowi była chemio- i radioterapia. Czasem okazywały się skuteczne, często jednak nie były lekarstwem, na które wielu specjalnie liczyło.

Ugur Sahin i Özlem Türeci: Sposób leczenia raka zmienił się drastycznie

Obecnie sposób leczenia raka drastycznie się zmienił. Jesteśmy świadkami pojawienia się nowych leków ukierunkowanych z dużą precyzją na wzrost guza. Niektóre wcześniej nieuleczalne nowotwory, nawet w zaawansowanych stadiach, stały się obecnie możliwe do kontrolowania. Jednak dla większości pacjentów, np. w sytuacji raka z przerzutami, ulotna obietnica wysoce skutecznej terapii nadal pozostaje poza zasięgiem.

Dlaczego wyleczenie pacjentów z zaawansowanym nowotworem należy wciąż do wyjątkowych sytuacji, a nie jest standardem? I to pomimo miliardów dolarów inwestowanych corocznie w badania.

Odpowiedź leży w naturze samego raka. Nowotwór powstaje z biegiem czasu w zdrowych komórkach w wyniku przypadkowych zmian genetycznych, zwanych mutacjami. Mogą być one wywoływane przez styl życia, predyspozycje rodzinne, długoterminowe warunki zdrowotne, a nawet narażenie na niebezpieczne substancje chemiczne. W miarę ich akumulacji zmutowane komórki przekształcają się w jednostki nowotworowe.

Ugur Sahin przekonuje, że szczepionka na raka może być dostępna do 2030 r. / Anadolu / Contributor / Getty Images

Mechanizm obronny organizmu ma zdumiewające możliwości

Z tej losowości wynikają dwa wnioski. Każdy nowotwór jest tak wyjątkowy, jak osoba, którą dotyka. Oznacza to, że nawet ci, u których zdiagnozowano ten sam typ raka, mają tylko ułamek wspólnych mutacji.

Każdy nowotwór jest skomplikowaną mozaiką złożoną z miliardów różnych komórek, które nieustannie uczą się dostosowywać, omijać układ odpornościowy i opierać się stosowanym przez lekarzy leczniczym strategiom.

Co stałoby się, gdybyśmy spróbowali przechytrzyć tych nieuchwytnych przeciwników i wykorzystali moc innej, właściwej każdemu osobistej i stale uczącej się siły: układu odpornościowego?

Mechanizm obronny organizmu składa się z miliardów komórek o zdumiewających możliwościach. Wśród nich, limfocyty T (białe krwinki - red.) wyróżniają się jako czujni strażnicy organizmu, nieustannie patrolujący nasze ciało.

Nasz układ odpornościowy jest ewolucyjnie zaprogramowany do zwalczania zewnętrznych zagrożeń, takich jak wirusy i bakterie, a nie mutacji wewnętrznych. W rezultacie tylko niewielki ułamek mutacji przyciąga uwagę układu odpornościowego.

Czas na spersonalizowane szczepionki przeciwnowotworowe

Wyobraźmy sobie przyszłość, w której dostępne są spersonalizowane szczepionki przeciwnowotworowe "na żądanie". Byłyby one dostosowane do precyzyjnego przekazywania unikalnych mutacji nowotworowych każdego pacjenta, instruując komórki odpornościowe, by przeprowadzały wielopłaszczyznowe ataki na nowotwór.

To, co jeszcze trzy dekady temu, gdy staliśmy przy łóżkach naszych pacjentów, było zaledwie niejasną wizją, staje się przedmiotem szeroko zakrojonych badań klinicznych prowadzonych przez nas i innych naukowców.

A siłę napędową w badaniach zapewniają kolejne postępy w nauce i technologii w różnych obszarach.

Przykłady? To m.in. profilowanie genetyczne nowotworu każdego pacjenta - odczytanie sekwencji DNA w komórkach nowotworowych, by odnaleźć w nim mutacje, które mogą być związane z powstaniem i rozwojem nowotworu - z niewielkiej tzw. płynnej biopsji i to w ciągu zaledwie kilku godzin. Stało się ono możliwe dzięki odczytaniu DNA za pomocą technologii sekwencjonowania nowej generacji (NGS - red.).

Dr Ozlem Tureci wraz z mężem chcą zastosować do zwalczania raka technologię mRNA, na której opierały się szczepionki na koronawirusa / Pool / Pool / Getty Images

Nadchodzi rewolucja mRNA

Ogromne moce obliczeniowe pomagają nam przetwarzać wielkie ilości danych generowanych przez sekwencjonowanie. Stosujemy zaawansowane obliczenia, a algorytmy sztucznej inteligencji pomagają zidentyfikować mutacje, które uważamy za najbardziej istotne.

Stają się one następnie podstawą instrukcji dla komórek odpornościowych, wysyłanej za pośrednictwem informacyjnego RNA (mRNA) w szczepionce. RNA, nasza preferowana "platforma szczepionkowa", jest najbardziej pierwotnym przekaźnikiem w organizmie. Można ją szybko zaprojektować, dostosować i wyprodukować w ciągu kilku tygodni. W końcu czas jest najważniejszy dla pacjentów chorych na raka.

Kandydaci na spersonalizowane szczepionki przeciwnowotworowe są obecnie poddawani rygorystycznym testom, a dostęp do nich jest ograniczony do kontrolowanych badań klinicznych. Wykazały one wykonalność spersonalizowanego podejścia u mniejszej liczby pacjentów poprzez aktywację i ekspansję limfocytów T, które są zdolne do rozpoznawania komórek nowotworowych na podstawie wybranych mutacji - co jest ważnym warunkiem wstępnym dla układu odpornościowego do walki z rakiem.

Ostatnie badania kliniczne dotyczące czerniaka i raka trzustki wykazały potencjalną przydatność spersonalizowanych szczepionek mRNA w zmniejszaniu ryzyka nawrotu przerzutów po operacji.

Kluczowa rola sztucznej inteligencji

Naukowcy prowadzą również większe badania kliniczne nad niektórymi typami nowotworów, by porównać spersonalizowane szczepionki z dotychczasowych standardem terapii. Dane z badań w nadchodzących latach dostarczą informacji na temat bezpieczeństwa i skuteczności opracowywanych spersonalizowanych szczepionek przeciwnowotworowych.

Postępy w technologii i nauce często występują równolegle, a kiedy zbiegają się, wyniki mogą być przełomowe. Połączenie mRNA i sztucznej inteligencji jest przykładem takiej sytuacji, kładąc podwaliny pod transformacyjne rozwiązania medyczne zorientowane na pacjenta i zapoczątkowując nową erę w medycynie.

Wierzymy, że sztuczna inteligencja będzie odgrywać kluczową rolę w opracowywaniu spersonalizowanych szczepionek i leków przeciwnowotworowych. Algorytmy sztucznej inteligencji mogą szybko analizować ogromne zbiory danych genomowych i pomagać w identyfikacji wzorców i zależności, które tradycyjne metody mogłyby przeoczyć.

Ta szybka i precyzyjna analiza jest szczególnie przydatna w przypadku poszukiwania odpowiednich mutacji nowotworowych wśród wielu wariantów genetycznych guza pacjenta. Wraz ze wzrostem globalnych baz danych nowotworów, przewidywania dotyczące wyboru mutacji i projektu szczepionki dla każdego pacjenta będą prawdopodobnie stale ulepszane.

Ugur Sahin i Ozlem Tureci to obecnie jedni z najbardziej znanych naukowców na świecie. Wiele razy spotykała się z nimi kanclerz Niemiec Angela Merkel / Pool / Pool / Getty Images

Nadchodzi rewolucja. Sztuczna inteligencja i mRNA zapoczątkują nową erę

Wszechstronne mRNA może, dzięki swoim cechom molekularnym, umożliwiać szybką, ale skalowalną produkcję w zminiaturyzowanych i zautomatyzowanych zakładach produkcyjnych.

Produkcja równoległa zrywa z tradycyjnym podejściem i pozwala na jednoczesne wytwarzanie różnych produktów. Dla nas cechy produkcji opartej na mRNA mają fundamentalne znaczenie dla zapewnienia pewnego dnia szerokiej dostępności prawdziwie spersonalizowanych leków, a także dla wykorzystania wiedzy naukowej - opracowanej z pomocą sztucznej inteligencji - w praktyce w odpowiednim czasie. Połączenie tych technologii może pozwolić na szybkie dostosowanie spersonalizowanych szczepionek mRNA w miarę ewolucji nowotworu pacjenta.

Wierzymy, że w dziedzinie badań medycznych połączenie technologii, jak sztuczna inteligencja i mRNA, zapoczątkuje erę transformacji, podobną do prawa Moore'a dotyczącego mikroprocesorów (liczba tranzystorów w układach scalonych podwaja się co około 18-24 miesiące - red.).

Tak jak prawo Moore'a przewidywało wykładniczy wzrost mocy obliczeniowej, jesteśmy obecnie świadkami podobnego przyspieszenia, które może pomóc w zaspokojeniu pilnych, ale niemożliwych dotąd do realizacji potrzeb medycznych.

Przeszkody: biurokracja i tradycyjne podejście

Istnieje jednak pewna rozbieżność: szybkość, z jaką postępuje nowa wiedza i pokonywane są przeszkody technologiczne, przewyższa naszą zdolność do opracowywania i zatwierdzania innowacyjnych terapii w ramach tradycyjnych systemów regulacyjnych oraz praktyki klinicznej.

Stąd apel do naukowców, rządów, sektorów zdrowia publicznego i społeczeństw, by zapobiec rosnącej przepaści między tym, co byłoby wykonalne w oparciu o naszą obecną wiedzę i postęp technologiczny, a tym, co jest faktycznie oferowane pacjentom w ramach leczenia.

Mając to wszystko na uwadze, spróbujmy odpowiedzieć, jak daleko jesteśmy od medycznej przyszłości spersonalizowanych szczepionek przeciwnowotworowych?



Jest jeszcze za wcześnie. Podobnie jak w przypadku każdej innej nowej metody leczenia, spersonalizowane szczepionki przeciwnowotworowe muszą przejść określone etapy rozwoju klinicznego i udowodnić wyższą skuteczność w porównaniu z istniejącymi.

Przewidujemy, że pierwsze zatwierdzenie i przyjęcie takich terapii nastąpi w przypadku wybranych typów nowotworów do 2030 r. W następnej dekadzie może nastąpić transformacja technologiczna, która sprawi, że spersonalizowane terapie staną się powszechnie dostępne i przystępne cenowo.

Rak jest bardzo osobisty i najwyższy czas, by jego leczenie również stało się osobiste.

Ugur Sahin i Özlem Türeci

Ugur Sahin i Ozlem Tureci są dziećmi tureckich imigrantów, którzy do pracy w Niemczech przyjechali w latach 60. ubiegłego wieku. Prywatnie są małżeństwem. W 2008 r. założyli firmę BioNTech. Przez lata zajmowali się onkologią i chorobami zakaźnymi. Byli pionierami spersonalizowanej immunoterapii raka. W obliczu pandemii, stali się najbardziej znanymi naukowcami na świecie - połączyli siły z amerykańskim gigantem farmaceutycznym Pfizerem, by opracować pierwszą na świecie szczepionkę na koronawirusa.

