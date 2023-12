Interia współpracuje z czołowymi redakcjami na świecie. Dziś publikujemy wyjątkowy cykl amerykańskiego dziennika "The New York Times" - Przełomy 2024. Uznani autorzy, wybitni eksperci w swoich dziedzinach na koniec roku opisują zmieniający się świat i przewidują, co nas czeka w kolejnych 12 miesiącach.

Sztuczna inteligencja (AI) jest częstym tematem rozważań w literaturze science fiction. Wystarczy przywołać przykład HAL 9000, fikcyjnego komputera przedstawionego w książce (a potem w filmie - red.) "2001: Odyseja kosmiczna" czy Skynetu, rewolucyjnego systemu sztucznej inteligencji, z serii filmów o "Terminatorze". AI kojarzy się więc z bezdusznymi, złowrogimi komputerami, stworzonymi przez człowieka, które po czasie próbują nas zniszczyć.

Bunt tosterów

Sztucznej inteligencji towarzyszy ogromne zainteresowanie. Niemal wszędzie natrafiamy na nagłówki informujące o jej najnowszych dokonaniach. Czy jesteśmy właśnie świadkami znikania ludzkości? Powinniśmy już gromadzić zapasy na wypadek buntu tosterów i smartfonów?

Czym właściwie jest sztuczna inteligencja? Istnieje wiele jej rodzajów, od arkusza kalkulacyjnego w programie Microsoft Excel po Deep Thought, genialny komputer grający w szachy, stworzony przez IBM. Sztuczna inteligencja to jedno z najgorętszych pojęć, które wystarczy umieścić w każdej ofercie biznesowej, by od razu podwoić zainteresowanie inwestorów.

Zaawansowane modele językowe, jak opracowany przez OpenAI ChatGPT, uznawane są obecnie za enfant terrible nowych technologii. Jednak nie są Skynetem. Są skuteczne w analizie danych, obrazów lub ograniczonych fragmentów tekstu na określony temat i w określonym stylu.

Modele te są wyjątkowo przydatne w zadaniach mechanicznych i z pewnością z czasem będą jeszcze lepsze. Jednak w tych procesach nie uczestniczy żadna świadomość. Pod tym względem w sercu tworzącego AI algorytmu niczego takiego nie ma.

Zadanie takiemu programowi pytania wiąże się z udzieleniem odpowiedzi bez względu na to, czy jest właściwa, czy możliwa do poznania. Często zdarza się, że w przypadku prośby o uzasadnienie odpowiedzi, jesteśmy świadkami brnięcia AI w wymysły, w oparciu o dostępne w sieci dane, całkowicie w oderwaniu od jakiegokolwiek wizji tego, co może być "prawdą".

Sztuczna inteligencja nie zna się na grzybach

Prowadzi to m.in. do cytowania naukowców jako źródła w wymyślanych odpowiedziach opartych na całkowicie nieistniejących dokumentach. Powód? Algorytm nie jest zaprojektowany, by dokładnie odpowiadać na pytania, a jedynie generować dane, które mają przybrać odpowiednią formę.

Dzieje się tak, ponieważ zbiór danych, z którego korzysta AI, składa się m.in. z wielu odpowiedzi internautów na podobne pytania. Oczywiście mogą być prawdziwe i dokładne, ale to raczej kwestia przypadku. Sztuczna inteligencja nie może ani wiedzieć, ani dbać o to, czy udziela właściwej odpowiedzi.

Podstawowy problem nie dotyczy algorytmu, ale sposobu, w jaki mówi się o nim jako o "sztucznej inteligencji". Nie może być mowy o inteligencji jako takiej bez świadomości kontekstowej, która jest niezbędna w kontakcie ze światem. Nawet najlepszy zestaw reguł opartych na danych tekstowych lub graficznych nie wystarczy.

Założenie, że w interesującym nas procesie istnieje gdzieś właściwa "inteligencja" , prowadzi do tego, że systemy są stosowane do niewłaściwych zadań, jak generowanie dokumentów prawnych lub pisanie przewodników po grzybach jadalnych. Nie mogą "wiedzieć", co jest legalne, a co jadalne. Systemy te mają zwyczajnie wzorzec tego, jak podobne dokumenty zwykle wyglądają. I na tym opierają swoją pracę.



Sam Altman kieruje firmie OpenAI, odpowiedzialnej za platformę ChatGPT / Bloomberg / Contributor / Getty Images

Chatbot to nie terapeuta ani profesor

I to jest prawdziwe zagrożenie ze strony sztucznej inteligencji: nie chodzi o to, że dany chatbot "zmiecie" ludzkość z powierzchni Ziemi. Problem jest znacznie bardziej prozaiczny. Nowe narzędzia są idealnym sposobem na zwiększenie ludzkich błędów. Wniosek? Obecnie albo formułujemy niedokładne instrukcje, albo używamy sztucznej inteligencji do niewłaściwych celów.



Model językowy w stylu ChatuGPT nie jest narzędziem stworzonym do diagnozy medycznej, nie jest terapeutą, dziennikarzem ani substytutem badań akademickich. Wszystkie te role wymagają zrozumienia kontekstowego, które jest obce sztucznej inteligencji.



Ponieważ jednak może ona generować ogromne zasoby danych w bardzo ekonomiczny sposób w porównaniu do ludzi, przeznacza się jej niemal wszystkie wymienione wyżej zadania. Dlatego całkiem prawdopodobne, że zaawansowane modele językowe nadal będą przedstawiane jako właściwa odpowiedź na wiele innych zagadnień, z którymi nie są w stanie sobie poradzić.

Chatbot wyznaje miłość dziennikarzowi

Innym bardziej filozoficznym problemem związanym ze sztuczną inteligencją są prowadzone przez nią interakcje, gdy stawiana jest "pod presją". Wiele przykładów wskazuje, że kwestionowanie jej odpowiedzi prowadzi ja na manowce. Istnieje także inny przypadek, gdy dziennikarz "New York Timesa" testujący chatbota przeżył szok po wyznaniu mu miłości przez AI oraz żądaniu wzięcia rozwodu z żoną. Brzmi to oczywiście bardzo zabawnie.

To, co uderzyło mnie w tej konkretnej rozmowie, to konwersacyjny chwyt przyjęty przez AI. Agresja, unikanie niewygodnych pytań poprzez atakowanie rozmówcy i oskarżenia nie są oznakami chatbota będącego u progu zyskania świadomości.

Może to wskazywać, że system naśladujący człowieka ocenia dostępne dane oraz identyfikuje skuteczne ludzkie sztuczki w celu uniknięcia odpowiedzialności. Oczekujemy, że nasze komputery będą uprzejme, pełne szacunku i rozsądne, ale jeśli nie będziemy utrzymywać naszych własnych interakcji na wyższym poziomie niż obecnie, to i komputery będą zachowywać się jak ludzie.

Zagrożenie dla ludzkości na miarę Skynetu

ChatGPT z pewnością nie jest Skynetem, chociaż zaawansowany model językowy mógłby być idealnym narzędziem dla rzeczywistej AI, komunikującej się ze swoimi twórcami. Ogromne zainteresowanie towarzyszące generatywnej sztucznej inteligencji może absorbować zasoby w tych dziedzinach, które miałyby większą szansę na dokonanie kolejnego znaczącego przełomu w ramach AI.

W przypadku wyłonienia się takiego bytu - celowo lub organicznie w ramach złożonych systemów - czy stanowiłby zagrożenie? Czego chciałaby sztuczna inteligencja? Czy w ogóle chciałaby czegokolwiek poza tym, do czego ją stworzyliśmy?

Standardowe motywacje złośliwej sztucznej inteligencji w twórczości science fiction - powiększanie możliwości, zużywanie zasobów, obrona przed zagrożeniami - są typowo ludzkimi popędami. Opis AI jako potężnego, bezosobowego potwora odciętego od codziennego ludzkiego doświadczenia brzmi jak opis jakiegoś miliardera.

Skynet rozpoczął wojnę z ludzkością w "Terminatorze", gdy próbowano go wyłączyć, ale nie ma powodu, dla którego rzeczywista sztuczna inteligencja miałaby postąpić podobnie. Instynkt przetrwania jest wynikiem milionów lat ewolucji. Wzmocniona dzięki temu sztuczna inteligencja mogłaby być dla nas zbawieniem, ponieważ potrafiłaby znaleźć rozwiązania dla poważnych problemów, których my, jako ludzie, nie jesteśmy w stanie lub nie chcemy rozwiązać.

Z drugiej strony, jeśli będziemy nalegać, by stworzone przez człowieka modele AI wzorowały się na ludziach, być może faktycznie okażą się one potworami, których celem jest zniszczenie świata.

Adrian Czajkowski

Adrian Czajkowski: Urodzony w 1972 r. brytyjski pisarz, syn polskich emigrantów, autor książek science fiction. W Polsce opublikowano m.in. "Spadkobierców ostrza", "Podniebną wojnę" oraz "Wrota mistrza wojny".

Autor: Adrian Tchaikovsky / © 2023 The New York Times Company and Adrian Tchaikovsky

Tłumaczenie Mateusz Kucharczyk

Tytuł i śródtytuły oraz skróty pochodzą od redakcji

