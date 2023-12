Interia współpracuje z czołowymi redakcjami na świecie. Dziś publikujemy wyjątkowy cykl amerykańskiego dziennika "The New York Times" - Przełomy 2024. Uznani autorzy, wybitni eksperci w swoich dziedzinach na koniec roku opisują zmieniający się świat i przewidują, co nas czeka w kolejnych 12 miesiącach.

1. Londyński West End rozświetlony z okazji ramadanu.

Po raz pierwszy w historii w marcu londyński West End rozbłysnął 30 tys. świątecznych światełek, by uczcić islamski ramadan. Sadiq Khan, pierwszy muzułmański burmistrz Londynu, uroczyście zapalił lampki z napisem "Happy Ramadan" przedstawiające fazy księżyca nad Coventry Street w centrum West Endu. Instalacja była pierwszym tego rodzaju uczczeniem świętego dla wyznawców islamu miesiąca w dużym europejskim mieście.



Iluminacja świetlna nad Coventry Street w Londynie z okazji ramadanu / Anadolu / Contributor / Getty Images

2. Wyhodowano żeńskie jajeczka z komórek samców myszy.



Naukowcy z Uniwersytetu Osaka w Japonii po raz pierwszy w historii wyhodowali żeńskie jajeczka z komórek samców myszy. Badacze uzyskali komórki rozrodcze z komórek skóry pobranych od mysich samców i wykorzystali je do wygenerowania komórek jajowych, które następnie wszczepiono samicom. W efekcie dały żywe potomstwo. Dokonanie może mieć w przyszłości duże znaczenie dla leczenia bezpłodności oraz ochrony zagrożonych gatunków.

3. Jimin pierwszym koreańskim artystą na szczycie słynnej listy przebojów.



Jimin, bardziej znany jako członek słynnej k-popowej grupy BTS, stał się pierwszym południowokoreańskim solowym artystą, który w kwietniu znalazł się na szczycie listy Billboard Hot 100 ze swoim hitem "Like Crazy". Na liście znajdują się najpopularniejsze utwory w Stanach Zjednoczonych w różnych gatunkach muzycznych. Kilka miesięcy później inny członek BTS, Jungkook, został drugim solowym artystą z Korei Południowej, który zajął 1. miejsce na liście Hot 100 ze swoim singlem "Seven".



4. Chińska waluta pierwszy raz wyprzedziła dolara w transakcjach międzynarodowych.

W marcu juan był najczęściej wykorzystywany w transakcjach międzynarodowych w Chinach, po raz pierwszy wyprzedzając dolara amerykańskiego. Pekin w budowie mocarstwowej pozycji dąży do internacjonalizacji swojej waluty i podważenia dominacji dolara.

5. Naukowcy pierwszy raz w historii dowiercili się do płaszcza Ziemi.

Po kilku nieudanych próbach sięgających 1961 r. naukowcy dowiercili się w maju do płaszcza Ziemi. W ramach ekspedycji Zintegrowanego Programu Wierceń Oceanicznych udało się pobrać próbki ziemskiego rdzenia. Badania przeprowadzono na głębokości około kilometra dzięki statkowi wiertniczemu o nazwie JOIDES Resolution w tzw. strefie nieciągłości Moho - granicy pomiędzy skorupą ziemską a płaszczem Ziemi. Próbki dają geologom większy wgląd na to, co dokładnie znajduje się pod skorupą ziemską.

6. Pierwszy w historii skan 3D wraku Titanica.

Najsłynniejszy na świecie wrak statku został pokazany na nowo w maju dzięki skanom cyfrowym. To pierwszy cyfrowy skan Titanica, który pozwala na zobaczenie go w całej okazałości dzięki 3D. Materiał został przygotowany przez firmę Magellan Ltd, zajmująca się tworzeniem map głębinowych. Skan wykonano w 2022 r. Zdalnie sterowane łodzie podwodne wykonały ponad 700 tys. zdjęć pod różnymi kątami, tworząc dokładną rekonstrukcję 3D.

7. Sparaliżowany mężczyzna znów może chodzić.

40-letni mężczyzna z uszkodzeniem rdzenia kręgowego, który przez ponad 10 lat na nowo uczył się chodzić, odzyskał kontrolę nad nogami - wynika z badań opublikowanych w maju w czasopiśmie "Nature". Przełom stał się możliwy po wszczepieniu implantów, które pozwalają mózgowi wysyłać sygnały do kręgosłupa. Całym procesem steruje specjalne oprogramowanie w komputerze umieszczonym w plecaku. Technologia różni się od dotychczasowych badań tym, że to pacjent ma pełną kontrolę nad sytuacją, co oznacza, że może się zatrzymać, chodzić czy wchodzić po schodach.

8. Co 10. mieszkaniec Japonii skończył 80 lat.

Jeden na 10 Japończyków spośród 125 mln obywateli ma 80 lat lub więcej, wynika z danych przedstawionych w czerwcu przez Ministerstwo Zdrowia. To najwyższy odnotowany w historii kraju odsetek obywateli w tym wieku. Jednocześnie w 2022 r. liczba urodzeń w Japonii spadła do najniższego poziomu od 1899 r., gdy zaczęto prowadzić statystyki. W zeszłym roku urodziło się tam mniej niż 800 tys. dzieci. Japonia ma najstarszą populację na świecie.

Mecz otwarcia ligi SFL w Japonii, w której występują drużyny złożone z seniorów. Na pierwszym planie 83-letni Mutsuhiko Nomura występujący na pozycji napatnika. / Kim Kyung Hoon / Reuters / Agencja FORUM

9. Zatwierdzenie tabletki antykoncepcyjnej bez recepty.

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła tabletkę antykoncepcyjną Opill do stosowania bez recepty. Amerykanki będą mogły ją kupić już na początku 2024 r. w sklepach spożywczych czy przez internet. Kilka tygodni później FDA zatwierdziła pierwszą pigułkę na depresję poporodową. W badaniach klinicznych stwierdzono, że Zurzuvae zaczyna działać w ciągu trzech dni, w przeciwieństwie do innych leków przeciwdepresyjnych, które potrzebują do dwóch tygodni na działanie.

10. Pierwsza rakieta napędzana metanem wystrzelona w kosmos.

Napędzana metanem rakieta po raz pierwszy dotarła w lipcu do orbity okołoziemskiej. Zhuque-2 została stworzona przez prywatne chińskie przedsiębiorstwo Landscape. Rakieta jest napędzana ciekłym metanem, a dokładniej mieszanką ciekłego metanu z ciekłym tlenem. Skąd pomysł na wykorzystanie akurat tego paliwa? Jednym z najważniejszych czynników są lepsze osiągi niż w przypadku tradycyjnych paliw. Ponadto, chociaż metan to jeden z gazów cieplarnianych, jest powszechnie postrzegany jako bardziej przyjazny dla środowiska niż standardowo wykorzystywana nafta lotnicza.

11. Konstytucja Brazylii przetłumaczona na język tubylczy.

Konstytucja Brazylii została oficjalnie przetłumaczona na język Nheengatu, jeden z najczęściej używanych języków tubylczych w Amazonii. Dokument zaprezentowany w lipcu podczas ceremonii w São Gabriel da Cachoeira został uznany przez aktywistów i urzędników za znaczący krok w kierunku zachowania i uhonorowania rdzennych języków i kultur.

Sonia Guajajara, brazylijska minister ds. rdzennej ludności / Bloomberg / Contributor / Getty Images

12. Indie podbijają kosmos.

Indie stały się pierwszym krajem, który z powodzeniem wylądował w pobliżu południowego bieguna Księżyca, uważanego za klucz do dalszej kolonizacji kosmosu. Misja Chandrayaan-3 to drugie podejście Indii do lądowania na południowej stronie Księżyca. W wyścigu bez sukcesów brała udział także Rosja. Indie stały się czwartym krajem na świecie, po USA, byłym ZSRR i Chinach, który doprowadził do lądowania statku kosmicznego na Srebrnym Globie. Jeden z najważniejszych celów misji Chandrayaan-3 jest związany z zasobami lodu wodnego na Księżycu.

13. Sztuczna inteligencja pomaga odszyfrować tekst ze starożytnego zwoju.

Sztuczna inteligencja pomogła po raz pierwszy w historii odszyfrować część starożytnego zwoju. W sierpniu model sztucznej inteligencji zaprojektowany przez 21-letniego studenta informatyki z Uniwersytetu w Nebrasce pomógł w znalezieniu pierwszego słowa w nieodczytanym od 2 tys. lat papirusowym zwoju z Herkulanum. Starożytne greckie słowo "πορφυρας" oznacza "purpurowy barwnik" lub "purpurowa tkanina".

14. Virgin Galactic wykonało pierwszy turystyczny lot w kosmos.

W sierpniu należący do firmy Virgin Galactic samolot kosmiczny VSS Unity zabrał trzech klientów w turystyczny lot na krawędź kosmosu. Na pokładzie statku znalazły się pierwsze reprezentantki Antigui i Barbudy w kosmosie. W ciągu trwającego około godziny lotu pasażerowie spędzili kilka minut w stanie nieważkości. Firma planuje kolejne loty turystyczne. Zapewnia, że są setki chętnych osób na ten rodzaj turystyki. Cena biletu wynosi obecnie 450 tys. dolarów.

15. Mikroplastik w chmurach.

Badanie opublikowane w sierpniu w czasopiśmie "Environmental Chemistry Letters" wskazuje, że drobiny mikroplastiku można znaleźć nawet w chmurach. Naukowcy są przekonani, że zanieczyszczenia mogą wpływać na proces tworzenia chmur i co za tym idzie, mogą zmieniać pogodę. Z kolei naukowcy z Uniwersytetu Waseda w Tokio znaleźli mikroplastik w próbkach mgły pobranych na szczycie góry Fuji.

Góra Fuji jest uważana za świętą w Japonii / Bloomberg / Contributor / Getty Images

16. Sztorm piątej kategorii w każdym basenie oceanicznym na świecie.

Po raz pierwszy w historii w każdym basenie oceanicznym - formie ukształtowania dna oceanicznego - w ciągu roku utworzył się sztorm piątej kategorii, gdy wiatr osiąga prędkość co najmniej 252 kilometrów na godzinę. Meteorolodzy śledzili sztormy w siedmiu basenach oceanicznych, które składają się na Atlantyk, Pacyfik i Ocean Indyjski. Eksperci twierdzą, że rosnące temperatury oceanów odegrały ogromną rolę w aktywnym sezonie sztormowym.

17. Ptasia grypa dotarła na Antarktydę.

Ptasia grypa dotarła do jednego z regionów Antarktydy. Naukowcy potwierdzili pierwsze w historii przypadki zarażenia wirusem H5N1 w populacjach ptaków i fok na Bird Island w archipelagu Georgii Południowej. Badacze obawiają się, że choroba może mieć negatywny wpływ na zamieszkujące region stada rzadkich, zagrożonych gatunków.

18. Kobiety z prawem głosu w Watykanie.

W październiku w Watykanie odbył się synod biskupów z całego świata. W obradach wzięło udział ponad 400 osób, z których głosować mogło ponad 300. Były wśród nich 54 kobiety, którym po raz pierwszy przyznano prawo do głosowania. Po sesji przedstawiono dokument, w którym zawarto wnioski dotyczące roli kobiet w Kościele. Uczestnicy synodu przedstawili m.in. różne stanowiska dotyczące dostępu kobiet do diakonatu.

Prawie 15 proc. uczestników październikowego synodu biskupów w Watykanie stanowiły kobiety / NurPhoto / Contributor / Getty Images

19. NASA odkrywa czarną dziurę, która ma 13,2 mld lat.

Za pomocą kosmicznego teleskopu Jamesa Webba astronomowie z NASA potwierdzili istnienie najstarszej dotychczas zarejestrowanej czarnej dziury we Wszechświecie. Szacuje się, że uformowała się 470 mln lat po Wielkim Wybuchu. Jest 10 razy większa niż czarna dziura w Drodze Mlecznej.

20. Ziemia się gotuje.

Z analiz organizacji Climate Central wynika, że od listopada 2022 r. do października 2023 r. Ziemia doświadczyła najgorętszych 12 miesięcy w historii. Analiza pokazuje, że globalne temperatury wzrosły w tym czasie o 1,3 stopnia Celsjusza powyżej rekordów sprzed epoki przemysłowej. Według naukowców zajmujących się środowiskiem i klimatem dane są alarmujące, ponieważ zbliżają się do poziomu odniesienia określonego w porozumieniu paryskim z 2015 r., czyli o 1,5 stopnia Celsjusza.

Autor: Tricia Tisak / © 2023 The New York Times Company

Tłumaczenie Mateusz Kucharczyk

Tytuł i śródtytuły oraz skróty pochodzą od redakcji

