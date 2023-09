Matthieu Ricard: Najszczęśliwszy człowiek na świecie

Czym jest prawdziwe szczęście?

I podkreśla, że można je odczuć nawet w chwilach żalu i niezależnie od sytuacji materialnej. Ricard nazywa to "przenikającym sposobem bycia". To odróżnia szczęście od przyjemności, w której "nie ma nic złego, ale nie jest szczęściem".

- Oczywiście nie! Nie ma nic złego we wzięciu gorącego prysznica po długim spacerze. Ale jeśli spędzi się 24 godziny w ten sposób, nie będzie to najlepszy pomysł - mówi.

- Ale nie ma nic złego w przyjemnych doznaniach! To po prostu co innego - dodaje.

Czuję, że nie radzę sobie ze szczęściem. Pytam, czy może się to zmienić? - Oczywiście. Nasz umysł może być naszym najlepszym przyjacielem lub najgorszym wrogiem - mówi Ricard. I dodaje, że musimy kultywować cechy - "jak życzliwość, wewnętrzną siłę, wewnętrzną wolność, byśmy nie byli zbyt wrażliwi na wzloty i upadki. Niektórym przychodzi to łatwiej niż innym. Ricard opisuje siebie jako "naturalnie skłonnego do spokoju i rzadko niepokojącego się burzliwymi uczuciami".

Bliski współpracownik Dalajlamy. Tłumacz, autor wielu książek

Autor przytoczył wspaniałą anegdotę, gdy odmówił pozbycia się tasiemca z jego organizmu. Jego duchowy przewodnik zmusił go do zażycia środka przeciwpasożytniczego, mówiąc mu: "Pij! Twoje życie jest cenniejsze niż życie robaka".

Porzucił karierę naukową. Urodzony na nowo w wieku 21 lat

Ricard dorastał we Francji. Jego matka, Yahne le Toumelin , należała do grupy malarstwa abstrakcyjnego, a w 1968 r. została buddyjską mniszką, protegowaną słynnego André Bretona . Ricard wspomina, że mając 16 lat, jadł lunch z rosyjskim kompozytorem Igorem Strawińskim . Ojciec Ricarda, dziennikarz i filozof Jean-François Revel , był redaktorem tygodnika "L'Express" i członkiem Akademii Francuskiej.

- Po wielu latach odwiedziłem znajomego z Instytutu Pasteura. Zapytałem, nad czym pracuje. Okazało się, że minęło ponad 25 lat, a on nadal prowadził badania nad tym samym zagadnieniem. Spojrzeliśmy na siebie, a on się roześmiał. Wiedział, że pomyślałem: "Och, biedaczysko" - opowiada.

Buddyjski mnich o weganizmie i uważności

Ricard zastanawia się, co by się stało, gdyby w 1997 r. nie współpracował z ojcem nad książką pt. "Mnich i filozof", która całkowicie zmieniła jego życie.

W pewnym sensie świat w ostatnich latach przyjął koncepcje bliskie sercu Ricarda: weganizm i medytacja stały się bardzo popularne. Pytam go, co sądzi o popularności mindfulness oraz świeckiej uważności .

- Dalajlama powiedział, że to bardzo uproszczone. To prawda, że ludzie traktują to jako panaceum na wszystkie bolączki - to trochę jak McMindfulness. Gdy coś stanie się popularne, jest to nieuniknione. Czasem może to denerwować - przyznaje.