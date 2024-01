- Pracujemy w słońcu, ale dla nas to żaden problem - powiedział 47-letni Davor, kurier dostarczający jedzenie, pracujący w firmie Wolt.

Chorwacja: Osijek. Czarny punkt na mapie Europy. Powodem letnie upały

Choć wielu mieszkańców może nie zdawać sobie z tego sprawy, to małe chorwackie miasto jest europejskim liderem w niezbyt chlubnej kategorii. Jak wykazało badanie opublikowane w słynnym magazynie medycznym "Lancet", w ciągu ostatnich dwóch dekad upały w Osijeku okazały się bardziej śmiercionośne niż w jakimkolwiek innym mieście w Europie . Naukowcy wykorzystali modele danych dotyczące temperatury i śmiertelności z 854 największych miast na kontynencie.

Pomimo zagrożenia niewiele zrobiono, by zapewnić ludziom bezpieczeństwo lub dowiedzieć się, dlaczego umierają w tak szybkim tempie. Lekarze i naukowcy wskazują na kryzys zdrowotny oraz brak świadomości opinii publicznej na temat zagrożeń. A politycy? Ci są bezradni.

Dlaczego tereny zielone nie pomagają w obniżeniu temperatury?

Osijek, 100-tys. miasto w pobliżu granicy Chorwacji z Serbią , nie wyróżnia się niczym szczególnym, a na pewno nic nie wskazuje, by upały miały zbierać tutaj tak śmiertelne żniwo.

Slawonia, gdzie położone jest miasto, zawsze była znana jako spichlerz Chorwacji i region rolniczy. Średnie temperatury są tu wyższe niż np. w stolicy kraju - Zagrzebiu, ale nie tak wysokie, jak w nadmorskiej Dalmacji , która każdego roku przyciąga turystów z całej Europy do swych dwóch pereł: Dubrownika i Splitu .

Miejscowi twierdzą, że jakość opieki zdrowotnej w Osijeku jest na podobnym poziomie jak w całym kraju. A średni wiek mieszkańców? Także nie odbiega od normy i podobnie jak w całej Chorwacji podwyższył się od czasu przystąpienia do UE w 2013 r.

- Osijek jest pełen terenów zielonych - podkreśla Matijana Jergović , epidemiolog z Andrija Stampar Teaching Institute of Public Health w Zagrzebiu. Dorastała w robotniczej dzielnicy miasta otoczonej morzem betonu pobliskich bloków, ale często uciekała do zieleni okolicznych rzek i lasów.

Główny podejrzany: wilgotne powietrze?

Tymczasem lekarze przedstawiają kilka teorii wyjaśniających wysoką liczbę ofiar śmiertelnych upałów. Wskazują m.in. na zbiorniki wodne otaczające Osijek. Woda w nich płynie bardzo wolno, co sprawia, że okoliczne powietrze jest bardzo wilgotne.

W artykule opublikowanym na łamach "Lancet" nie uwzględniono wilgotności w pomiarach, ale ostatnie badania sugerują, że nie zmienia ona wiele - twierdzi główny autor badania, Pierre Masselot z London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM).

Upał, czyli cichy zabójca

Gorące dni zmuszają osłabione ciała do nadmiernego wysiłku, a ciepłe noce uniemożliwiają im regenerację. Rezultatem jest wzrost nadmiernej śmiertelności.

Naukowcy zastrzegają, że proponowane wyjaśnienia to jak na razie tylko hipotezy. Jednocześnie ostrzegają, że bez podjęcia pilnych działań problem będzie się pogłębiał.

Upały przyciągają owady

Inne skutki upałów widać w zmianach we florze i faunie. Wystarczy pójść nad brzeg Drawy, by się o tym przekonać. Jednym z niekorzystnych sygnałów zmian w pogodzie jest zwiększona populacja owadów nad rzeką.

Każdy, kto w okolicy Osijeku spędza latem wolny czas nad wodą, musi liczyć się z ryzykiem pogryzienia przez komary, nawet do 300 razy na godzinę - szacuje Branimir Hackenberger , biolog z miejscowego uniwersytetu. Mężczyzna na co dzień zajmuje się modelowaniem populacji owadów.

Hackenberger zaznacza, że owady nie przenoszą jeszcze chorób, jak np. malaria, ale warunki ekologiczne do rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych istnieją.

Chorwacja ma niewielką kontrolę nad wzrostem temperatur. Eksperci twierdzą, że to, co może zrobić w najbliższym czasie, to podjęcie prostych kroków w celu ratowania życia podczas fal upałów, jak ostrzeganie mieszkańców przed niebezpieczeństwem oraz opieka nad najbardziej narażonymi członkami populacji.