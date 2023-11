Interia współpracuje z czołowymi redakcjami na świecie. W naszym cotygodniowym, pi ątkowym cyklu "Interia Bliżej Świata" publikujemy najciekawsze teksty najważniejszych zagranicznych gazet. Brytyjski "The Economist", z którego pochodzi poniższy artykuł, ukazuje się nieprzerwanie od 1843 r. i należy do najpopularniejszych na świecie magazynów poświęconych tematyce politycznej i biznesowej. Ma opinię jednego z bardziej wpływowych tytułów prasowych na świecie.

Kłopoty rosną, zwłaszcza gdy urzędnicy rozsiani po ogromnym państwie mają do czynienia z kwestiami, na których bardzo zależy przywódcy Xi Jinping owi .

Przekonali się o tym urzędnicy z miasta Guangyuan w prowincji Syczuan na południowym-zachodzie kraju, gdzie w w ubiegłym miesiącu doszło do nerwowej nasiadówy, w trakcie której analizie poddano efekty jednego z ważniejszych programów modernizacyjnych prezydenta Chin. Dotyczy on... toalet.

Chiński przywódca obiecał ucywilizować toalety - od wiosek po metropolie. W 2015 r. wezwał do "toaletowej rewolucji" . I chociaż na pierwszy rzut oka może brzmieć to zaskakująco, podniesienie standardu sanitarnego w kraju uznano za ważną część strategii modernizacji.

Przykład toalety publicznej w mieście Chongqing w Chinach. Zdjęcie z 2017 r. / HE LILII / maginechina / AFP

Chiny: Rewolucja toaletowa trwa

Rewolucja toaletowa jest w Chinach bardzo potrzebna. Publiczne WC są często prymitywne, zwłaszcza na wsi, gdzie do niedawna powszechne było korzystanie z miejsc, które ubikacjami były tylko z nazwy. Najczęściej kucano w takich przybytkach na betonowych płytach nad dołem, a nieczystości wykorzystywano jako nawóz lub nawet pokarm dla świń.

Na długo zanim Xi Jinping ogłosił rewolucję toaletową, urzędnicy ONZ i globalni eksperci ds. zdrowia wzywali do poprawy higieny w biedniejszych krajach, by ograniczyć rozprzestrzenianie się pasożytów i chorób, jak biegunka i malaria .

Chiny robiły postępy, ale niezbyt zadowalające. Z oficjalnych danych wynika, że w 1993 r. mniej niż 8 proc. mieszkańców miało dostęp do toalet uznawanych przez rząd za spełniające wymogi sanitarne . W 2014 r. takim standardem mogło pochwalić się około 75 proc.

Postęp był ogromny, ale pozostało jeszcze wiele do zrobienia . Mimo że szamba stały się bardziej powszechne, niewiele ubikacji było wyposażonych w spłuczki i umywalki , a w wielu z nich standard czystości wciąż pozostawiał wiele do życzenia.

Chiny się modernizują

Efekty rewolucji Xi widać w wielu zakątkach kraju. W miejscach turystycznych i węzłach komunikacyjnych ubikacje ze spłuczkami, czasem w ekstrawagancko zaprojektowanych budynkach, są teraz powszechnie dostępne. Podobnie jak papier toaletowy - choć w niektórych toaletach jest on racjonowany przez kamery do rozpoznawania twarzy.

Na wsi, szczególnie w pobliżu dużych miast, standard ubikacji również polepszył się znacznie. Na terenach wiejskich w ciągu ostatnich pięciu lat dzięki rządowym dotacjom zmodernizowano - bagatela! - około 50 mln toalet . Do końca dekady celem jest podłączenie wszystkich ubikacji znajdujących się na wsiach z systemami oczyszczania ścieków.

"Patrząc na historię ludzkości, żaden kraj ani partia polityczna nie były w stanie zmobilizować społeczeństwa w tak krótkim czasie, by przeprowadzić ogólnokrajową odgórną rewolucję toaletową" - pisze gazeta Guangming Daily. "To ucieleśnienie wyższości systemu socjalistycznego" - podkreśla się w oficjalnej prasie.

I rzeczywiście, można by pomyśleć, że zaangażowanie Xi Jinpinga w projekt sprawi, że urzędnicy będą szczególnie pilnie wykonywać kolejne punkty modernizacyjnego programu. Centrala Komunistycznej Partii Chin nie zostawia wątpliwości, że zgodne działanie z poleceniami przywództwa partii jest obowiązkiem urzędników, a ich sabotowanie może oznaczać poważne kłopoty. Ale w przypadku rewolucji toalet opór urzędniczej materii - nawet świadomej grożących jej konsekwencji - bywa spory.

Błędy i wypaczenia rewolucji

I teraz możemy wrócić do urzędniczej nasiadówki w Guangyuan , w trakcie której omawiano wyemitowany w państwowych media reportaż poświęcony rewolucji toaletowej. Już sama jego emisja zasługuje na odnotowanie ze względu na krytykę władz lokalnych i fiasko programów rządowych.

W dalszej części narrator zadaje pytanie o prawdziwe "rezultaty efektownych posunięć". W reportażu lokalni mieszkańcy obwiniają władze o dopuszczenie toalet do użytku pomimo wątpliwości co do wykorzystanych materiałów oraz brak stosownych inspekcji.