Prawie 25 lat temu "The Economist" określił Niemcy mianem "chorego człowieka Europy". Powodem były trudności po upadku muru berlińskiego, słabości gospodarki, niedomagania rynku pracy - dwucyfrowe bezrobocie! - oraz deficyty innowacyjności.

Dzięki serii reform na początku XXI w. Niemcy wkroczyły w "złoty wiek". Sukcesów zazdrościło Berlinowi wiele państw i to nie tylko z powodu jeżdżących na czas pociągów.

Po zmianach gospodarka gwałtownie przyspieszyła, a dzięki cenionym na świecie produktom inżynierii kraj ten stał się potęgą eksportową. Jednak w międzyczasie inne kraje zaczęły doganiać Niemcy pod względem rozwoju, a "chory człowiek Europy" ponownie mierzy się z poważnymi wyzwaniami i wątpliwościami dotyczącymi gospodarki.

Niemiecka gospodarka łapie zadyszkę. Na zdjęciu fabryka Volkswagena w Zwickau / Jens Schlueter / Stringer / Getty Images

Niemcy: Recesja na horyzoncie

Co się dzieje? Obecnie perspektywy wzrostu dla największej europejskiej gospodarki są jednymi z najsłabszych w Europie.

Jeszcze w latach 2006-2017 Niemcy osiągały lepsze wyniki ekonomiczne niż najważniejsi konkurenci i dotrzymywali kroku USA. Jednak teraz gospodarka pozostaje w recesji/stagnacji już trzeci kwartał z rzędu i może okazać się jedyną dużą gospodarką, która skurczy się w 2023 r.

A według Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) będzie rozwijała się najsłabiej spośród państw G7 i to w perspektywie pięciu najbliższych lat.

Oczywiście sytuacja nie jest tak alarmująca, jak w 1999 r. Bezrobocie wynosi około 3 proc., a kraj jest znacznie zamożniejszy. Ale sami Niemcy przyznają, że nie wszystko działa tak dobrze, jak powinno.

Wskazują na to badania opinii publicznej. W jednym z nich czterech na pięciu ankietowanych stwierdziło, że ich kraj nie jest "sprawiedliwym miejscem do życia".

Doszło do tego, że Szwajcarzy narzekają na niemieckie koleje (Deutsche Bahn), które... psują rozkłady jazdy w alpejskim kraju.

Do rangi symbolu urosła kolejna w krótkim odstępie czasu awaria rządowego samolotu, która pokrzyżowała w sierpniu plany Annaleny Baerbock. Usterka maszyny zmusiła szefową MSZ do przerwania podróży do Australii.

Geopolityka i skutki napięć Zachodu z Chinami

Przez lata lepsze wyniki Niemiec w tradycyjnych gałęziach przemysłu przysłaniały brak inwestycji te w nowe, przyszłościowe. A samozadowolenie i obsesja na punkcie ostrożności fiskalnej doprowadziły do zbyt małych inwestycji publicznych, nie tylko w Deutsche Bahn i Bundeswehrę.



Niemcy mają problem z innowacyjnością. Inwestycje w nowe technologie liczone jako udział w PKB są o połowę niższe niż w USA i we Francji. Inna przeszkodą jest biurokracja. Uzyskanie pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej zajmuje 120 dni - dwa razy dłużej niż średnia krajów OECD.

Do tego dochodzi coraz bardziej skomplikowana sytuacja geopolityczna, trudności z eliminacją emisji dwutlenku węgla i problemy z demografią.

Zmiany w światowej geopolityce mają zbyt szybkie tempo dla Berlina. A to przekłada się na wyniki produkcji i handlu. W efekcie statystyki eksportowe nie są tak dobre, jak jeszcze kilka lat temu.

Spośród wszystkich dużych gospodarek zachodnich Chińska Republika Ludowa jest najważniejszym partnerem handlowym Republiki Federalnej Niemiec. W ubiegłym roku wymiana handlowa między obu krajami wyniosła 314 mld dolarów. W sytuacji coraz większych napięć między światem Zachodu a Pekinem cierpi niemiecki handel.

Do przeszłości odchodzą czasy, gdy o rozwoju relacji decydował jedynie handel i chęć zysku. Teraz sprawy są bardziej skomplikowane. W Chinach niemieccy producenci samochodów przegrywają m.in. walkę o udział w rynku z rodzimymi konkurentami. A w bardziej wrażliwych obszarach, w miarę jak Zachód "rozluźnia" swoje więzi z Pekinem, niektóre z nici łączących oba kraje mogą zostać całkowicie zerwane.

Niemiecka gospodarka jest silnie związana z Chinami. Na zdjęciu wizyta kanclerza Olafa Scholza w Pekinie w 2022 r. / Kay Nietfeld / POOL / AFP

Berlin chce dotować gospodarkę

Berlin, chcąc ratować rodzimy przemysł, zamierza wpompować w niego 200 mld euro w ramach dotacji. Ale ogromny pakiet pomocowy spotkał się z niezadowoleniem partnerów z UE, którzy mówią o nieuczciwej konkurencji, niezgodnej z unijnymi przepisami.

Inne z wyzwań to transformacja energetyczna. Niemiecki sektor przemysłowy zużywa prawie dwa razy więcej energii niż następny co do wielkości w Europie, a konsumenci pozostawiają znacznie większy ślad węglowy niż we Francji czy Włoszech.

Dlatego problemem jest dostęp do źródeł energii. Po fiasku z dostawami taniego gazu z Rosji oraz spektakularnej rezygnacji z atomu przed Berlinem stoi konieczność dokonania przyspieszonej transformacji i przejścia na energię odnawialną.

Czas ucieka, a przecież trzeba nadgonić wiele lat zastoju w inwestycjach w sieci przesyłowe. W przeciwnym razie gospodarce grozi spadek konkurencyjności oraz odpływ inwestorów.

Wyzwania demograficzne. Brak rąk do pracy

Ale to nie koniec kłopotów. W Niemczech brakuje rąk do pracy i jeśli niekorzystnego trendu nie uda się odwrócić, największej europejskiej gospodarce zabraknie wykwalifikowanych pracowników.

W ciągu najbliższych pięciu lat na emeryturę przejdą dwa miliony pracowników. I chociaż po wybuchu wojny w Ukrainie do Niemiec przyjechało prawie 1,1 mln uchodźców, wielu z nich to dzieci i niepracujące kobiety, które wkrótce mogą wrócić do domu.

Już teraz dwie piąte pracodawców twierdzi, że ma trudności ze znalezieniem wykwalifikowanych osób. W Berlinie władze mają kłopot z obsadzeniem połowy wakatów nauczycielskich. Przykłady można mnożyć.

Dlatego by Niemcy nie odstawały rozwojem w zmieniającym się coraz szybciej świecie, ich model gospodarczy musi ulec zmianie. Potrzeba reform, na wzór kuracji zaordynowanej w ramach tzw. Agendy 2010 przez rząd kanclerza Gerharda Schrödera, która pozwoliła uporać się z wysokim bezrobociem, spadku po latach 90.

Wydaje się jednak, że obecnie łatwiej jest zignorować sygnały alarmowe. Niewielu członków dzisiejszego rządu, składającego się z socjaldemokratów, liberałów z FDP oraz Partii Zielonych, ma świadomość skali zadania.

A nawet gdyby tak było, koalicja jest na tyle podzielona, że partie miałyby trudności z uzgodnieniem środków zaradczych.

Na to nakładają się wyzwania polityczne. Skrajnie prawicowa i populistyczna Alternatywa dla Niemiec cieszy się poparciem około 20 proc. obywateli. W przyszłym roku może przejąć władzę w części krajów związkowych. W tym kontekście niewiele osób w rządzie zaproponuje radykalne zmiany w obawie przed skutkami i utratą władzy.



Pokusą może być trzymanie się utartych sposobów działania. Ale nie przywróci to świetności Niemcom ani nie wpłynie na zakonserwowanie status quo. Chiny nadal będą się rozwijać i konkurować gospodarczo, a chęć zmniejszania zależności od Pekinu przez UE rodzi kolejne wyzwania. Do tego dekarbonizacja gospodarki oraz kwestie demograficzne tak po prostu nie znikną.

Minister finansów Christian Lindner, kanclerz Olaf Scholz oraz wicekanclerz i minister gospodarki i energii Robert Habeck muszą wymyślić sposób na uporanie się przez Niemcy z zagrożeniem recesji / Bloomberg / Contributor / Getty Images

Potrzeba Agendy 2030

Zamiast bać się, politycy muszą patrzeć w przyszłość, wspierając powstawanie nowych firm, infrastrukturę i kompetencje pracowników. Inwestycje w nowe technologie byłyby właściwym krokiem dla wielu firm i branż. Walka z biurokracją jest niezwykle ważnym postulatem zwłaszcza dla mniejszych firm, które toną w papierologii.

A inwestycje w infrastrukturę zwiększyłyby konkurencyjność gospodarki. Zbyt często w ostatnich latach wydatki na infrastrukturę redukowano, ponieważ władze trzymały się sztywno ścisłych zasad fiskalnych.

I chociaż Niemcy nie mogą obecnie wydawać tak swobodnie, jak po 2010 r., w epoce niższych stóp procentowych, pewne jest, że rezygnacja z inwestycji jako sposób na ograniczenie nadmiernych wydatków jest drogą donikąd.

Równie ważne w kolejnych latach będzie przyciągnięcie nowych wykwalifikowanych pracowników. Niemcy zliberalizowały swoje przepisy imigracyjne, ale proces wizowy jest nadal powolny. Wydaje się, że Berlin lepiej radzi sobie z przyjmowaniem uchodźców niż profesjonalistów.

A przyciągnięcie bardziej wykwalifikowanych imigrantów mogłoby przyczynić się do wsparcia dla rodzimych talentów, gdyby tylko uporano się z chronicznymi brakami kadrowymi w oświacie.

W kraju rządów koalicyjnych i ostrożnych biurokratów nic z powyższych wyzwań nie będzie łatwe. A jednak dwie dekady temu Niemcy dokonały transformacji z niezwykłym skutkiem. Nadszedł czas na kolejną kurację "chorego człowieka Europy".

Tekst przetłumaczony z "The Economist"

© The Economist Newspaper Limited, London, 2023

Tłumaczenie: Mateusz Kucharczyk

Tytuł i śródtytuły oraz skróty pochodzą od redakcji

