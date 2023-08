"The Economist": Upadł wielki mit dotyczący pracy zdalnej. Iluzja nie trwała długo

Praca w domu miała być cudownym rozwiązaniem na zwiększenie produktywności. Jednak powoli szefowie na całym świecie wzywają pracowników do biur, w tym m.in. największe firmy z branży technologicznej. Powody? To nie tak, że szefowie są wyjątkowo wredni, a do tego czerpią satysfakcję z tego, że pracownicy stoją w korkach w godzinach szczytu. Decydujące okazują się badania efektywności pracy.