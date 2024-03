Kariera zawodowa. Bądź jak krab i rozwijaj karierę zawodową

Badanie przeprowadzone przez Donalda Sulla z Massachusetts Institute of Technology w 2021 r. wykazało, że dostępność bocznych możliwości kariery ma znaczący wpływ na zatrzymanie pracowników.

Badania Sulla wraz z zespołem wykazały, że szanse na poziomy rozwój zawodowy były dwa i pół razy ważniejsze niż wynagrodzenie jako istotny warunek chęci pracowników do pozostania w firmie.

Zwiększenie atrakcyjności na rynku pracy

Wydaje się, że "lepsi" szefowie dobrze radzą sobie z przydzielaniem podwładnych do ról, które im bardziej odpowiadają. Proces ten skutkuje z czasem wyższym wynagrodzeniem dla pracowników, którzy mogą rozwijać karierę poziomo w strukturach firmy.

Taki sposób wprost przypomina poruszającego się kraba. I ma jeszcze inne zalety poza korzystniejszym przyporządkowaniem podwładnych do stanowisk.

Jedną z nich jest danie szansy na naukę nowych rzeczy. Zgodnie z obecnymi trendami w procesie rekrutacyjnym kładzie się coraz większy nacisk na umiejętności. Wydaje się, że rekruterzy będą z czasem przywiązywali mniejszą uwagę do CV, a większą do wiedzy i umiejętności praktycznych.

Xin Jin i Michael Waldman uzasadniają, że na wyższych szczeblach firm znajdują się zwykle osoby, które mogą pochwalić się szerokim zakresem umiejętności, ale niekoniecznie pogłębionym. Może to wyjaśniać, dlaczego dawanie szans w ramach struktur poziomych może okazać się kluczowe, by zwiększyć prawdopodobieństwo awansu. Bo wraz z umiejętnościami przychodzą kontakty: przenoszenie się między zespołami zwykle oznacza budowanie większej sieci wewnętrznej, co z czasem procentuje.