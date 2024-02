161 lat to długi okres w polityce. W tym czasie niemieccy socjaldemokraci (SPD) często partycypowali we władzy na poziomie federalnym. Ugrupowanie było podmiotem dominującym albo mniejszym z koalicjantów w niemal każdym rządzie w ostatnim ćwierćwieczu, z wyjątkiem lat 2009-2013.

Niemcy. Ogromne kłopoty Olafa Scholza

Jednak od tego czasu popularność SPD i Scholza spada. Jesienią 2021 r. socjaldemokraci zanotowali szczyt poparcia w sondażach - 28 proc. Obecnie nie przekracza ono 15 proc. i sondaże dają im co najwyżej trzecie lub czwarte miejsce.

Spadki są tak szybkie, że o ile nie dojdzie do odwrócenia trendu, SPD może przegrać z kretesem czerwcowe głosowanie do Parlamentu Europejskiego oraz jesienne wybory regionalne w trzech wschodnich krajach związkowych. Kłopoty SPD przypominają los ich kolegów i koleżanek z francuskiej Partii Socjalistycznej, której wyniki w kolejnych wyborach od kilku lat szorują po dnie.

W ostatnich tygodniach setki tysięcy ludzi zebrało się na ulicach niemieckich miast, zachęcanych przez kanclerza Scholza do potępienia polityków skrajnie prawicowej Alternatywy dla Niemiec (AfD).

Na wizerunku socjaldemokratów ciąży jednak szereg czynników. Najważniejsze z nich to spadek poparcia wśród tradycyjnej bazy wyborczej - pracowników fizycznych. Do tego dochodzi kulejąca gospodarka, otoczenie międzynarodowe oraz spory wewnątrz koalicji. W połączeniu z technokratycznym stylem zarządzania Scholza, pozbawionym silnego przywództwa, daje to wybuchowy efekt.