Od wielu lat Izrael i Arabia Saudyjska utrzymują dyskretne kontakty. Pomimo wzajemnej wrogości, oba kraje łączyła obawa przed zagrożeniem ze strony Iranu oraz ścisła współpraca z USA w ramach sojuszy obronnych kierowanych przez Waszyngton.

Porozumienie Abrahama: Izrael bezpieczniejszy na Bliskim Wschodzie

Gdy na przełomie 2020 i 2021 r. Izrael, przy silnym zaangażowaniu amerykańskim, nawiązał oficjalne stosunki dyplomatyczne ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi i Bahrajnem (tzw. Porozumienia Abrahama), odnowił relacje z Marokiem i poczynił kroki w kierunku nawiązania relacji z Sudanem, świat, nie tylko arabski, przecierał oczy ze zdumienia.

Były to pierwsze porozumienia normalizacyjne od układów z Egiptem (1979 r.), Organizacją Wyzwolenia Palestyny (OWP, 1993 r.) i Jordanią (1994 r.).

Powodem zmian w regionie były dążenia arabskich władz do wzmocnienia władzy po niepokojach arabskiej wiosny, wzrost zagrożenia radykalizmem islamskim, coraz większe zagrożenie ze strony Iranu oraz polityka USA.

Zaskakująca zmiana w podejściu wielu państw arabskich do Izraela ma związek z odrzuceniem uzależniania nawiązania relacji dwustronnych od jednoczesnego rozwiązania kwestii palestyńskiej.

Ale podczas gdy pięciu członków Ligi Arabskiej zgodziło się oficjalnie na normalizacje stosunków dyplomatycznych z Izraelem, władcy Arabii Saudyjskiej nie złamali 75-letniego tabu.

Zdjęcie Przywódcy USA, Izraela, ministrowie dyplomacji Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Bahrajnu podpisali w 2020 r. traktaty pokojowe nazywane Porozumieniem Abrahama / Alex Wong / Staff / Getty Images

Rijad wspiera niepodległość Palestyny

Przyczyn postępowania kraju rządzonego przez króla Salmana ibn Abd al-Aziza należy szukać w niechęci do jakichkolwiek publicznych koncesji sędziwego władcy wobec Izraela, w sytuacji gdy nierozwiązana pozostaje kwestia palestyńska. 87-letni monarcha jest znany ze wsparcia dla idei niepodległej Palestyny.

Saudyjczycy niezmiennie popierają utworzoną w 2002 r. Arabską Inicjatywę Pokojową (AIP), która przewiduje normalizację stosunków z Izraelem pod warunkiem utworzenia państwa Palestyna obejmującego Strefę Gazy i Zachodni Brzeg, ze stolicą w Jerozolimie Wschodniej (część miasta anektowana przez Izrael). Ale od utworzenia AIP nie udało się osiągnąć jej celów.

Jednak w ostatnich miesiącach trwa ożywiona aktywność dyplomatyczna między państwem żydowskim a Saudyjczykami. A minister spraw zagranicznych książę Faisal bin Farhan powiedział w czerwcu, że normalizacja stosunków Rijadu z Izraelem przyniosłaby znaczne korzyści dla regionu.

I chociaż zaznaczył, że zyski byłyby ograniczone w przypadku braku rozwiązania konfliktu izraelsko-palestyńskiego, to jego wypowiedź jest dobitnym znakiem zmiany nastawienia na Bliskim Wschodzie.

Nie byłoby mowy o poprawie relacji, gdyby nie pośrednictwo USA oraz zmiana nastawienia Joe Bidena w stosunku do Saudyjczyków. Jeszcze w 2019 r. w trakcie kampanii prezydenckiej dał on do zrozumienia, że dopóki pierwszy w kolejce do tronu jest Muhammad ibn Salman, Arabia Saudyjska będzie przez Amerykę traktowana jak "parias".

Zdjęcie Saudyjski książę Muhammad ibn Salman uchodzi za rzeczywistego władcę swojego kraju / ATHIT PERAWONGMETHA / POOL / AFP

Problemy Joe Bidena

Słowa te były pokłosiem barbarzyńskiego zabójstwa Dżamala Khashoggiego, saudyjskiego publicysty zabitego i poćwiartowanego w 2018 r. w saudyjskim konsulacie w Stambule, za którym stał niezwykle ambitny następca tronu, który od lat faktycznie rządzi krajem w imieniu sędziwego, schorowanego ojca.

Ale w czasie gdy światowa polityka przyspieszyła, doszło do zrewidowania twardego stanowiska Bidena w obawie przed utratą pozycji USA na Bliskim Wschodzie.



Najpierw prezydentowi USA nie udało się nakłonić producentów ropy naftowej w regionie do uzgodnienia korzystnej dla państw Zachodu decyzji, która pomogłaby przetrwać im niedobory spowodowane zerwaniem powiązań z Rosją. Jesienią kraje kartelu OPEC+ zdecydowały o zmniejszeniu wydobycia, co spowodowało wzrost ceny i pozwoliło Rosji zwiększyć dochody z eksportu surowca.

A zimą Chiny pomogły niespodziewanie w wynegocjowaniu umowy między Iranem a Arabią Saudyjską w sprawie przywrócenia wzajemnych relacji dyplomatycznych, co pokazało rosnące wpływy Pekinu na Bliskim Wschodzie. Porozumienie odebrano jako oznakę zmniejszenia wpływów Waszyngtonu w regionie.

Izrael i Arabia Saudyjska: Na resecie zyskają niemal wszyscy

Reset izraelsko-saudyjski jest częścią strategii Ameryki, mającej na celu odnowienie i wzmocnienie sojuszu z Saudyjczykami, przy jednoczesnym ponownym dążeniu do porozumienia z Iranem w sprawie ograniczenia jego programu nuklearnego w zamian za złagodzenie sankcji gospodarczych. Poprawa stosunków państwa żydowskiego z Rijadem przyniosłaby zatem podwójne korzyści.

Binjamin Netanjahu nie ukrywa, że chciałby być premierem Izraela, który podpisze traktat z jednym z głównych państw świata arabskiego.

Mogłoby to złagodzić jego sprzeciw wobec amerykańskiego porozumienia z Iranem, który od 2018 r. przyspieszył program wzbogacania uranu do poziomu pozwalającego na zbudowanie broni jądrowej.

A uporządkowanie sytuacji na Bliskim Wschodzie jest dla Bidena ważne także w polityce wewnętrznej. Sukces i wzmocnienie Izraela niezwykle popularnego wśród republikanów premiera Netanjahu pomógłby w staraniach o reelekcję.

Zdjęcie Premier Izraela twierdzi, że umowa normalizująca stosunki z Arabią Saudyjską zmieniłaby historię / Mark Kerrison / Contributor / Getty Images

Arabia Saudyjska stawia żądania

Jest jednak wiele przeszkód, które Biden musi pokonać, zanim będzie mógł ogłosić triumf. W zamian za normalizację stosunków z Izraelem Saudyjczycy domagają się od Białego Domu odmrożenia dostaw zaawansowanych systemów uzbrojenia, zawarcia traktatu obronnego z USA oraz amerykańskiej akceptacji dla cywilnego programu nuklearnego.

Rijad wywiera też presję na wznowienie dialogu izraelsko-palestyńskiego, co z kolei wymaga ustępstw ze strony państwa żydowskiego, nawet jeśli nie będą miały pokrycia w realnych działaniach.

---

Tekst przetłumaczony z "The Economist"

© The Economist Newspaper Limited, London, 2023

Tłumaczenie: Mateusz Kucharczyk

Tytuł i śródtytuły oraz skróty pochodzą od redakcji

