Rosja. Powrót donosicielstwa na masową skalę

Rozmawiamy w związku z wydarzeniami na letnim festiwalu literackim we Włodzimierzu , mieście położonym około 200 kilometrów na wschód od Moskwy . To nie jedyny taki głos z kręgów kultury od czasu rozpoczęcia "specjalnej operacji wojskowej". Przedstawiciele tego środowiska wolą nie ryzykować.

Patrioci nie opuścili festiwalu we Włodzimierzu, zorganizowanego w dniach 16-18 sierpnia. Z ich powodu organizatorzy zostali zmuszeni do odwołania spotkań z Iriną Kotową i Asią Demiczkiewicz .

Pisarki ośmieliły się skrytykować wojnę przeciwko Ukrainie. To było za wiele dla prokremlowskich blogerów. Ich oburzenie na postawę dwóch "rebeliantek" znalazło ujście w postaci interwencji w Związku Pisarzy Rosyjskich. - Represje nie znają teraz granic - zwierza się rozmówca "Le Monde". I przyznaje, że woli nie pojawiać się publicznie ze względów bezpieczeństwa. Wyjeżdża z kraju na kilka tygodni, by w spokoju pisać za granicą.

Władimir Putin zaostrza politykę kulturalną

To jednak nie koniec środków ostrożności. Autor ogranicza wszelką komunikację w sieciach społecznościowych, gdzie krążą wpisy oskarżające go o zdradę. - Jestem celem ataków. Trzeba być ostrożnym i uważać: przede wszystkim na trolle w internecie, a następnie możliwe postępowanie sądowe - wskazuje.

Rosja od dawna wzmacnia działania przeciwko osobom LGBT, dlatego wszelkie odniesienia do homoseksualizmu są analizowane przez władze i... czytelników. - Jesteśmy obserwowani - potwierdza jeden z dyrektorów małego wydawnictwa, które nadal publikuje niezależne książki, wbrew panującym nastrojom.

Jednym z nich jest komiks pt. "Colombe Guennadï". Główny bohater nie kryje się z wątpliwościami co do swojej seksualności. - Zostaliśmy zadenuncjowani, zainteresowała się nami policja! Nie poznaję już mojego kraju - słyszymy.

Zagrożenie wykracza daleko poza kręgi literackie. Teatry także zmuszono do autocenzury. Otrzymały nakaz od Ministerstwa Kultury, by promować patriotyzm i chronić tradycyjne wartości w kontrze do "zepsutego Zachodu", oskarżanego o dekadencję. - Autocenzura, donosicielstwo, strach... Jak tylko porusza się tematykę płci, narkotyków lub polityki, pojawiają się donosy. Wcześniej tak nie było - mówi reżyser z Kazania.