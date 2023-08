Interia współpracuje z czołowymi redakcjami na świecie. W naszym cotygodniowym, piątkowym cyklu "Interia Bliżej Świata" publikujemy najciekawsze teksty najważniejszych zagranicznych gazet. Dziennik "Le Monde", z którego pochodzi poniższy artykuł, założono pod koniec 1944 r. Od tego czasu gazeta należy do najchętniej czytanych przez Francuzów i stanowi wiodący głos w debacie publicznej.

Daniel Křetínský to czeski miliarder. W portfelu posiada udziały spółek z różnych branż, w tym medialnej, pocztowej oraz handlowej, jednak głównym przedmiotem jego działalności przynoszącej największe dochody i sukcesy jest energetyka. I to sukces w tej branży otworzył Czechowi drzwi do kolejnych przejęć w całej Europie. Ich lista robi wrażenie.