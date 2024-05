W Nowej Kaledonii prawie nie ma takiego zagadnienia, które nie byłoby bezpośrednio lub pośrednio związane z niklem. Bo chociaż zjawiskowy archipelag na końcu świata kojarzy się ze słońcem, błękitnym niebem, tropikalną roślinnością i śpiewem egzotycznych ptaków, to dzięki niklowi może zaistnieć w globalnej gospodarce.

Nowa Kaledonia niklem stoi

- Nikiel nie tylko płynie z gór, ale także w żyłach mieszkańców Nowej Kaledonii i przyspiesza bicie ich serc. To część ich życia, historii i przeznaczenia - powiedział kiedyś Joël Viratelle , w latach 2006-2022 dyrektor Domu Nowej Kaledonii w Paryżu.

Szacuje się, że na Nowej Kaledonii znajduje się od 20 proc. do 30 proc. światowych rezerw niklu - pierwiastka chemicznego kluczowego dla produkcji baterii do samochodów elektrycznych. Jednak przemysł niklowy, odkryty w 1864 r. na archipelagu Melanezji jest wysoce niestabilny na Londyńskiej Giełdzie Metali (LME) i od ponad 10 lat znajduje się w kryzysie, co ma poważne reperkusje społeczne. Potwierdzeniem jest nowa fala przemocy.