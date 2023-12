Frank Creyelman , były poseł do flamandzkiego parlamentu i lider skrajnie prawicowego ugrupowania Vlaams Belang w Mechelen w latach 2007-2014, otrzymał pierwszą wiadomość tekstową 3 lipca 2019 r.:

Do kogo zwrócił się były parlamentarzysta? Według setek wiadomości uzyskanych przez dzienniki "Financial Times" i "Le Monde" oraz tygodnik "Der Spiegel" Creyelman wymieniał wiadomości z agentem chińskiego wywiadu, podpisującym się jako Daniel Woo .

Korespondencja trwała nieprzerwanie co najmniej do 2022 r. Wiadomości, do których dotarły trzy zachodnie redakcje, napisane są w języku angielskim. Chiński szpieg - jego wiek ani zdjęcie nie są znane - prosi w nich najczęściej o poufne informacje na temat spotkań organizowanych w Parlamencie Europejskim, pyta o rekrutację potencjalnych źródeł i powierza Creyelmanowi różne "misje".