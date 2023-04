"Le Monde": Amerykanie żyją coraz krócej. Jest najgorzej od 1996 roku

Mimo że nakłady na ochronę zdrowia per capita są w Stanach Zjednoczonych najwyższe na świecie, to w większości krajów świata oczekiwana długość życia rośnie, podczas gdy w USA spada. Amerykanie żyją coraz krócej. Pod tym względem jest najgorzej od lat. Głównymi przyczynami są: otyłość, dostęp do broni, wypadki samochodowe i przedawkowania narkotyków. Ale to tylko część z długiej listy problemów.

Zdjęcie W nocy z niedzieli na poniedziałek w miejscowości Dadeville w stanie Alabama doszło do strzelaniny w czasie przyjęcia urodzinowego. W jej wyniku życie straciło czworo nastolatków. Na zdjęciu widać tłum osób zgromadzonych przed kościołem baptystów na czuwaniu modlitewnym / MEGAN VARNER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP