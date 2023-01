Związki zawodowe zapowiadają powtórkę, jeżeli rząd spróbuje podwyższyć wiek emerytalny z obecnych 62 lat do 64 lub 65 (mimo protestów związków zawodowych premier Borne przedstawiła 10 stycznia projekt reformy, która zakłada podwyższenie wieku emerytalnego do 64 lat - red.). Tymczasem niektórzy ekonomiści twierdzą, że Francja - której dług publiczny w stosunku do PKB wynosi 113,7 proc. - pilnie potrzebuje takiej reformy i powinna podnieść wiek emerytalny nawet do 67 lat.

Frédéric Dabi uważa, że społeczne nastroje sprzyjają temu, co nazywa "gile-jaunizacją" Francji. Innymi słowy, powrotowi ruchu "żółtych kamizelek", który sparaliżował Francję na przełomie 2018 i 2019 r.

Francja: Będzie powtórka z protestów "żółtych kamizelek"?

Ale nie wszyscy są podobnego zdania. Jérôme Rodrigues, jeden z najbardziej rozpoznawalnych przedstawicieli ruchu sprzed pięciu lat jest sceptyczny w sprawie powtórki scenariusza masowych protestów. "Wszyscy mówią o 'powrocie', ale same żółte kamizelki niczego nie wskórają. Przelano zbyt wiele krwi" - powiedział. Dodał, że jego zdaniem "ludzie boją się wyjść na ulice".

Rodrigues padł ofiarą strać z policją w trakcie protestów. W trakcie jednej z demonstracji został trafiony w oko po wystrzale z policyjnej broni. A był to tylko jeden z wielu dziesiątek demonstrantów, którzy odnieśli rany w trakcie wielotygodniowych protestów.

Zdjęcie Jerome Rodrigues, jeden z liderów "żółtych kamizelek", tuż po postrzeleniu przez policję w trakcie demonstracji w Paryżu w styczniu 2019 r. / Zakaria ABDELKAFI / AFP

Francuska policja była krytykowana za brutalność w trakcie protestów przez organizacje broniące praw człowieka, jednak w ten sposób służby osiągnęły swój cel, jakim było zniechęcenie ludzi do uczestniczenia w demonstracjach. Tymczasem od wybuchu protestów "żółtych kamizelek" policja zainwestowała w nowy sprzęt, dziesiątki nowych pojazdów, a jesienią 2022 r. ogłoszono, że w drugiej kadencji prezydenta Macrona zostanie zatrudnionych dodatkowo 8,5 tys. policjantów, z czego 3 tys. w 2023 roku.

Gdy na początku stycznia br. w Paryżu zebrało się około 2 tys. osób - w całej Francji było około 5 tys. - by wyrazić swoje niezadowolenie z polityki rządu, towarzyszyło im kilkuset odzianych w ochronne uniformy policjantów.

To nie są imponujące statystyki. Czy oznacza to, że Francuzi zostali zmuszeni do uległości, a może tylko czekają na odpowiedni czas?

Macron chce dokończyć dzieło reform. Ugnie się przed protestami?

Kolejna antyrządowa demonstracja zaplanowana jest na 23 stycznia, a prowadzi ją kolektyw na rzecz przetrwania małych piekarni oraz przedsiębiorców.