Rzecznik chińskiego MSZ Wang Wenbin stwierdził, że podpisano umowy o współpracy z ponad 150 krajami, a inicjatywa przyniosła już prawie bilion dolarów inwestycji . Nie wspomniał, że wschodzące mocarstwo ma trudności z nakłanianiem wierzycieli do spłaty zobowiązań. Choć w ostatnim dziesięcioleciu Chiny stały się największym kredytodawcą na świecie, wyprzedzając w tej dziedzinie Bank Światowy i Międzynarodowy Fudusz Walutowy , to według brytyjskiego "Guardiana" między 2008 a 2021 rokiem wydały 240 mld dolarów na programy ratunkowe dla krajów, które miały trudności ze spłatą zadłużenia. Cały projekt Nowego Jedwabnego Szlaku prawdopodobnie przynosi straty. Chińczycy ograniczyli wprawdzie wydatki, ale z przedsięwzięcia nie rezygnują.

- Komunistyczna Partia Chin stara się odmalować Inicjatywę Pasa i Szlaku jako swój wielki sukces, bo to wzmacnia zarówno legitymację jej samej, jak i pozycję Xi Jinpinga - tłumaczy Ian Chong, politolog i wykładowca w National University of Singapore. Jak dodaje, Nowy Jedwabny Szlak to obok "chińskiego snu" sztandarowe hasło polityki chińskiego przywódcy. Zdaniem Chonga i innych ekspertów, z którymi rozmawiała Interia, mimo trudności gospodarczych i rozczarowania stopą zwrotu Chiny będą parły do dalszej realizacji Jedwabnego Szlaku z powodów ideologicznych.