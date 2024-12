Maturzyści z całej Polski przystępują w grudniu do próbnych egzaminów maturalnych organizowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną (CKE). Egzaminy potrwają do 17 grudnia 2024 roku i są dobrowolne. To świetna okazja dla uczniów klas maturalnych, by sprawdzić swoje przygotowanie przed majowym egzaminem dojrzałości.