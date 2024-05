Za maturzystami drugi egzamin obowiązkowy - z matematyki. Absolwenci szkół średnich "walczyli" w środę z arkuszami w dwóch formułach - nowej (2023) i starej (2015). Podczas testu doszło do incydentu, bo - podobnie jak we wtorek - do sieci wyciekły zdjęcia arkuszy.